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    南投北梅國中3學生 找出咖啡發酵菌種

    北梅國中學生將三種天然益菌液，倒入裝有咖啡豆的玻璃罐進行發酵處理。 （記者佟振國攝）

    北梅國中學生將三種天然益菌液，倒入裝有咖啡豆的玻璃罐進行發酵處理。 （記者佟振國攝）

    2021/11/02 05:30

    〔記者佟振國／南投報導〕咖啡豆發酵過程是影響成品風味重要關鍵之一，南投縣國姓鄉北梅國中同學特別從自然界尋找多種酵母菌，甚至從台灣獮猴吃過沾有唾液的生豆中養菌，選出三種最能有助咖啡發酵的菌種，經益菌發酵烘焙研磨沖泡後的咖啡，具備水果、蜂蜜、紅酒等香氣，在縣內科展獲得亞軍，同學也希望研究成果能幫助家鄉咖啡產業更精進。

    獲南投縣科展第二名佳績

    北梅國中校長張文嘉表示，學生曾冠翔家中種植咖啡，長輩採天然發酵，但不穩定的天氣有時會影響發酵結果，因此想要透過人工添加菌種方式發酵，讓咖啡品質更穩定，與同學羅品勛、劉子妍查資料、做研究，成果獲全縣科展第二名佳績。

    指導老師許碧蕙、曾伯郎帶著同學上山摘取咖啡生豆，從小米酒的酒麴菌、台灣獼猴吃過沾有唾液的豆子…等培養酵母菌，透過國立彰師大生物系教授周睿鈺協助酵母菌純化、鑑定、保存與菌種特性探究，選出三個菌種加入咖啡發酵過程。

    帶有烏梅、青蘋果香與微酸的口感，命名為「九戀相思」；有香蕉、餅乾、香檳風味的是「迷喉派對」；用酒麴發酵帶有李子、蜂蜜等香氣的則叫「甜涎蜜李」，三種咖啡經專業杯測師蘇晉寬、黃美桃的測試評鑑，都有八十二分以上的水準，其中「甜涎蜜李」獲得第一。

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