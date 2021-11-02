學生營養午餐 南投明年提高至每餐45元

2021/11/02 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕物價上漲，學生營養午餐食材也跟著漲價，縣議員賴燕雪等人擔心由縣府補助的國中小營養午餐費，因食材大漲而影響學生菜色和分量，縣長林明溱允諾明年度每人每餐從三十八元調高至四十五元，縣府財政處表示，每人每餐調七元，大約增加二、三千萬元預算，不管疏濬販售砂石的資開基金繳庫盈餘有無下降，財政應還能勻支，縣府教育處則希望最快下學期開學就能提高經費。

食材漲價 議員憂影響菜色

南投縣國中、小和幼兒園的營養午餐是由縣府全額補助，經費從資開基金勻支，賴燕雪等人昨日要求林明溱要增加每人午餐費用金額，才能讓學生吃得好又飽。但這幾年因為沒有颱風，疏濬量銳減，資開基金從以前一年五億多元銳減到這兩年只剩二億多元，不知是否還能增補學生營養午餐食材費？

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林明溱：縣府正在找尋財源

林明溱表示，縣府正在找尋財源，明年度提高一點錢，將營養午餐費用從每餐從三十八元考慮加到四十五元，因為學生吃得好又飽，比什麼都重要。

對於林明溱允諾明年度增加補助營養午餐費，縣府財政處說，若每人一餐增加七元，縣府要多支出二、三千萬元，雖明年資開基金繳庫盈餘編列二億二千多萬元，而明年度營養午餐費預算原編列是二億八千萬元，每人每餐增七元下，預算要增為三億多元，但在中央每年補助弱勢學生營養午餐費用五千多萬元及少子化的情況下，財政應該是沒有問題，就看教育處提列計畫，是要從明年一月開始或是下學期開學後開始。

縣府教育處長陸正威則說，希望努力從下學期開學增加，增加的預算看是要在這個會期增列進預算，或以追加預算來支應，但因校方與廠商的契約大多是一學年訂一次，學期中能否擴充契約要請校方研究。萬一無法擴充契約，會先以增購牛奶、水果的經費撥補，讓學生額外補充營養。

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