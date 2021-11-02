淡蘭古道三部曲 葡萄牙電影節得獎

五位南管祖師在古道上演奏古曲，演繹人與動植物的生命互動。（新北市觀旅局提供）

2021/11/02 05:30

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市政府觀光旅遊局推廣淡蘭古道休閒品牌，邀請導演蕭青陽費時三年拍攝製作《淡蘭古道三部曲》，榮獲「葡萄牙國際觀光電影節」運動與休閒類宣傳片的首獎；觀旅局長蔣志薇表示，希望更多愛好旅遊的國際朋友看見淡蘭古道之美，透過走訪古道認識台灣。

蕭青陽指出，三年來走遍淡蘭古道的北、中、南路段，分別打造「功夫之道」、「先民之道」及「養生之道」，最後集結成《淡蘭古道三部曲》，不但記錄自然美景，更希望傳達這段跨越時空的篳路藍縷之路，讓大家能飲水思源、回歸初心。

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其中，「養生之道」邀請琵琶首席張沛翎、許輪乾、吳武行、朱文旭、黃麗鳳、周小慶等五位平均年齡八十歲以上的南管祖師，踏上淡蘭古道演奏古曲，透過音樂演繹人與動植物的生命互動；蕭青陽說，「養生」不僅是健康的生命，更是傳達自然環境中流動的生息，在步行古道的過程中探尋出對生命的意義。

蔣志薇表示，《淡蘭古道三部曲》演繹古道不同面向的生命力，「 葡萄牙國際觀光電影節」是國際旅遊電影節協會選拔全球十四個代表旅遊影展之一，受到國際上觀光旅遊、廣告媒體及製作人的重視；淡蘭古道的北、中、南路皆已修復完成，共十四條專屬遊程收錄在淡蘭古道主題網站，另有「外按古道」、「獵狸尖步道」五支珍貴的修復紀實影片。

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