民進黨促都更回饋蓋社宅 新北市府：會做公益用

市議會民進黨團要求都更案的回饋空間應做為社會住宅，侯友宜回應沒蓋社宅也會做公益使用。圖為新北市長官邸公辦都更案。（記者賴筱桐攝）

2021/11/02 05:30

侯友宜表示 沒蓋社宅也會做為長照、公托等空間

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市議會民進黨團昨天質詢公辦都更議題，要求都更案的回饋空間應該做為社會住宅，解決城鄉開發的平衡問題；市長侯友宜表示，社會住宅要依據民眾需求來評估地點，市府會滾動檢討活化土地，沒蓋社宅也會做為長照、公托等公益空間使用。

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拍賣配回戶數 難落實居住正義

民進黨籍市議員林銘仁、賴秋媚質疑說，新北市房價高漲，市府卻成為推升房價的幫兇，近年不斷利用公有地推動公辦都更，招商興建住商大樓，市府將配回的戶數再進行拍賣，卻不做社會住宅之用，無法落實居住正義；市議員彭佳芸也主張多多興建社宅，提高社宅的中籤率並縮小城鄉建設差距，例如新店央北的社宅中籤率只有廿八﹒九％。

彭佳芸、賴秋媚表示，市府在永和大陳社區、新店行政園區兩件都更案所配得的房屋，在今年共處份二十九筆、一二九一坪，如果拿來做社會住宅、包租代管或安置住宅，就可省下租金補貼的經費，還能有長遠的租金收益。

市議員陳科名舉例說，舊新莊派出所公辦都更案共有七千五百平方公尺，市有地的比例高達七十五％，預計興建兩棟地上廿七層及三十三層的建築物，希望市府公開都更案換回的比例、可興建多少社宅。

市議員林裔綺也說，林口、瑞芳等地多半是老舊房屋與海砂屋，因為法規不足與山坡地限制等原因導致開發受阻，被建商認為不具開發價值而轉向投資基隆。

侯友宜答覆說，興建社會住宅需要多方考量，包含交通條件、基地選址等，若民眾不喜歡、不來住，反而變成浪費資源，永和大陳社區都更案因為還債才比較特殊，舊新莊派出所公辦都更案可分回七十一％的價值、共二三四戶。

侯友宜強調，市府推動公辦都更時會滾動檢討社宅的需求量，若地方有社宅需求會隨時調整。

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