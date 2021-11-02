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    首頁　>　生活

    大型車違規 永康警7天取締22件

    2021/11/02 05:30

    〔記者萬于甄／台南報導〕永康、善化一帶因轄內傳產工廠多，大型車輛往來頻繁，且大車在道路上行駛時，若車輛規格設備不符規定，未遵守道路標誌、標線及號誌等，相當危險，警方近期規劃加強各式大型車違規執法專案勤務，其中，永康警方七天來已取締廿二件。

    永康警方表示，近來因開發建案激增，加上轄內傳產工廠多，各式大型貨車在重要道路交通量大增，為保障用路人安全，減少大型車造成之交通事故，即日起為期一個月執行強化取締大型車違規勤務。

    其中，永康中華路、中正北路、永大路與中山南路、中山北路等，每天上午九點至十二點、下午兩點至五點都是大型車輛在路上行駛的高峰時間，永康警方由各派出所指派專人稽查，以現地攔檢、取締及教育。

    永康警方統計，上月廿五日至前天，七天來取締大型車闖紅燈七件、未依規定申請路權十一件、轉彎未依規定兩件、無照駕駛一件及未依規定使用行車紀錄器一件等，共計廿二件，未來將持續規劃專案，加強假日取締。

    另外，善化警方則配合交通警察大隊，利用具高機動性的「移動式地磅」，在大車經過的熱門路段市道一七八線、善化區光復路等機動攔查，避免砂石車及大型車超載及超速違規，專案期間也取締大型車超載一件。

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