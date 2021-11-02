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    台南30間歷史老屋串聯 邀你走逛聽故事

    台南市文化局串聯全市30間歷史老屋，於11月6日及7日舉辦限定活動，邀民眾走入台南老屋。（記者劉婉君攝）

    台南市文化局串聯全市30間歷史老屋，於11月6日及7日舉辦限定活動，邀民眾走入台南老屋。（記者劉婉君攝）

    2021/11/02 05:30

    歷史街區振興 10年來補助189件老屋修繕 市府辦活動分享成果

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市自二○一一年全國首創「歷史街區振興」自治條例後，迄今已挹注一八九件老屋修繕、活化，市府及中央總計補助一億二千萬元，加上民間自籌，共計投入四億五千萬至五億元。文化局將於六、七日兩天舉辦限定活動，首度串聯三十間歷史老屋，邀民眾逛老屋、聽經營者分享老屋故事與經驗。

    六、七日兩天 開放參觀導覽

    文化局表示，歷史街區振興政策推動十年來，成果顯著，除已補助一八九件老屋外，並改善歷史街區公共環境十六區、公告五處歷史街區，民間也有不少自發性的老屋活化案例。為了鼓勵更多民眾加入，首次舉辦歷史老屋串聯活動，其中有十七間為政府補助案例，十三間為民間自發性的私有老屋新生案例。

    台南歷史老屋串聯活動以「如果我有一間老屋」為年度主題，六日開放的為地方創生、藝術空間、職人工作室的老屋，七日則為餐飲類及民宿類老屋，主要分布在中西區及安平區，各老屋可參觀的時段及人數依實際空間不同，除可以線上報名外，現場也保留限量名額，並搭配「數位雲端導覽系統」，以及以經營者形象設計的似顏繪「AR科技藝術導覽」，民眾也可以現場掃描QR Code，透過科技聆聽老屋經營者的分享，見證台南老屋保存再生的發展。

    報名且完成活動 送明信片組

    活動邀請「奉茶．十八卯」葉東泰、「花蓮葉宿文旅」盧申威、「官田藝農號」林建叡等台南老屋經營者現身說法，報名成功且完成活動者，將可獲得活動獨家「幻燈片明信片組」，以及「創作票選活動」參賽資格，只要投稿就有機會獲得五百元圖書禮券。相關資訊可上台南歷史老屋串聯活動入口網站，或是「好舊．好」網站、粉絲頁查詢。

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