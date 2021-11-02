看好高鐵延伸 屏市舊酒廠招商啟動

位於屏東市蛋黃區的舊酒廠基地將展開招商。（記者侯承旭攝）

2021/11/02 05:30

〔記者侯承旭／屏東報導〕位於屏東市黃金地段的屏東舊酒廠基地，財政部與屏東縣政府將合力招商，採地上權設定方式開發，可挹注公庫並創造就業。

週四說明會 開發商報名多

「屏東市舊酒廠段三、五地號國有非公用土地開發案」本週四將召開首次招商說明會，已吸引多個外縣市的大型開發商報名。

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該筆土地位於屏東市自由路、萬倉街、仁愛路之間，面積達兩萬平方公尺（建蔽率八十％、容積率四○○％），是市中心面積最大且方整之商業區用地，所有權為財政部國有財產署，財政部與屏東縣政府合作改良利用，擬以設定地上權方式釋出基地，引進民間投資，打造屏東市的核心商業區。

活絡商業 也帶動就業機會

該開發案周邊有一座立體停車場即將啟用，另一座立體停車場即將動工，預計經營項目包括星級旅館、主題餐廳、購物商場、多功能宴會展覽空間等，不僅活絡商業消費，也能帶動就業機會。

縣府透露，該筆土地開發暫定為五十年，可優先再續約二十年，若計算租金、開發權利金、營業變動權利金等，五十年至少可為政府進帳四．六億元。

縣府︰多項重大建設利多

屏東縣交旅處長黃國維表示，舊酒廠緊鄰屏東火車站與民族夜市，交通四通八達，是屏東市的蛋黃區，原本的商業活動就很興盛，屏東市目前除了高鐵即將延伸外，還將設置科學園區，還有萬年溪水岸環狀綠帶等重大建設，極具投資潛力，歡迎各開發商踴躍參與。

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