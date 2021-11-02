台東低碳遊最終場 金峰11月13日登場

台東縣低碳旅遊獲好評，最終場金峰鄉13日登場。（記者陳賢義攝）

2021/11/02 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕鼓勵遊客多使用低污染車輛，台東縣環保局今年分別在四月辦理綠島鄉最美星空低碳旅遊，以及九月兩梯次的都蘭低碳旅遊等多場低碳旅遊體驗，廣獲好評，最終場次金峰鄉將在十三日辦理，介紹台東特有的原民低碳遊程、在地飲食及認識原民部落的文化特色，相關報名資訊可詳閱「電動機車購買補助申請」粉絲專頁https://www.facebook.com/TaitungEscooter。

綠島、都蘭場次 獲好評

金峰鄉低碳遊程內容包含太麻里櫻木花道平交道、正興村石板文化、充電站介紹、低碳飲食實驗室、DIY洛神蜜餞製作、漫步天空步道及山神的饗宴等。

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做蜜餞走步道 金峰遊程豐

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣是全國最適合觀光、慢活及宜居的低碳永續城市，縣府努力推廣減碳的全民綠生活，如推廣低碳永續旅遊、部落工作假期、有機農業、舉辦在地小農「慢食節」的低碳飲食，這幾年的努力，讓遊客慢慢體驗細細品味台東，期望未來藉由慢經濟讓台東不斷的進化、成長及低碳永續發展，逐步達到低碳永續的健康幸福城市。

鼓勵用電動機車 低碳旅遊

環保局表示，為鼓勵民眾多使用電動機車，會持續辦理電動機車低碳旅遊體驗活動，讓民眾可親身體驗騎乘電動機車慢遊台東，品嚐在地低碳美食，並融入文化特色的DIY活動體驗，以及欣賞旅途中著名的美景，在一日低碳遊程中即可體驗到台東的真善美。

其次遊客自行旅遊台東也可於台東、關山、池上等火車站及綠島碼頭周遭租賃到電動機車，可輕鬆體驗環保遊台東，進行低碳小旅行，共同守護美好的台東。

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