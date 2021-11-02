《基隆協和電廠轉型環評會議》蔡適應︰可改善空污 謝國樑︰重視在地聲音

基隆協和火力發電廠轉型，環保署昨召開環評專案小組會議。（立委蔡適應辦公室提供）

2021/11/02 05:30

〔記者俞肇福、羅綺／綜合報導〕台電公司要將基隆市的協和火力發電廠燃油機組，更新改建為天然氣機組，設置天然氣卸收碼頭與儲存槽需填海造陸十八．六公頃，引發居民及環團抗議，擔心破壞生態環境。民進黨立法委員蔡適應昨天表示，轉型天然氣發電廠可有效改善空污，多數民眾都樂觀其成；國民黨前立委謝國樑則說，填海造地對海洋生態造成衝擊，呼籲環評委員重視基隆在地聲音，兼顧海洋保育。

儲存槽配置等須補正再審

環保署昨天召開第三次環評專案小組初審會議，正反兩方在環評會議激烈交鋒，民眾黨立法委員邱臣遠、基隆市無黨籍議員王醒之與時代力量市議員陳薇仲、國民黨議員張淵翔及環團人士到場抗議，要求退回此案。環評委員們最後認為，台電對於儲存槽配置、水下珊瑚狀況等方面並未說明清楚，決議補正再審。

請繼續往下閱讀...

蔡︰多數民眾都樂觀其成

蔡適應說，他的立場與民間團體一致，建議將「浮動式天然氣接收站FSRU」列優先選項，站在國家整體能源政策考量，供電穩定最重要，他在兩屆立委任內提出「海洋汙染防治法」修法，代表對海洋生態保育的重視，環境保育與能源供應絕非零、和競爭，期盼在兩者間取得平衡，一方面讓基隆海洋環境永續發展，同時也讓電力供應分散風險、經濟穩定成長。

謝︰對海洋生態造成衝擊

謝國樑指出，台電要填海造地興建天然氣接收站，將嚴重衝擊外木山漁港旁的海域，扼殺珊瑚與海洋生態，能源發展與環境保育一直有衝突，不論是《環境基本法》或《海岸管理法》都強調環境優先，希望留給下一代完整的生態資源。

昨天的環評會中，台電表示，在陸上LNG接收站完成之前，暫時以浮動式液化天然氣接收站（FSRU）供氣，與會的立委陳椒華及環團指出，FSRU預計可用七年，為何不能再延長三個七年？這樣就不用填海造陸。

經濟部次長曾文生表示，當颱風影響北部時，FSRU就要事先移到南部躲避，依法需離港七天，每次中斷會影響總發電量五％至六．五％，颱風季也是用電高峰的夏季，長期仍需興建陸上天然氣接收站，確保供電穩定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法