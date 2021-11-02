疑接受關說撤罰單 北市府建管處前科長遭約談

2021/11/02 05:30

〔記者錢利忠、鄭名翔／台北報導〕台北市政府建築管理工程處使用科前科長陳建銘，被控接受台北市議員關說，涉嫌替沒有申請室內裝修許可、被裁罰六萬元罰單的科技公司撤銷罰單，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處兵分五路搜索，約談陳建銘等六人，依可處五年以上徒刑的貪污治罪條例之圖利等罪偵辦；至於涉行政關說的議員無刑責，未約談。

檢調獲報，聖泰科技公司去年進行室內裝修時，因為沒事先向北市府申請室內裝修許可，被北市府開罰六萬元，後來陳建銘接獲北市議員關說，涉嫌大事化小、小事化無，擅自撤銷罰單，不久陳建銘即退休。

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建管處︰配合偵辦絕不庇縱

全案起源於北市府去年爆發的電梯稽查弊案，檢調全面徹查北市建管處曾複查的電梯及室內裝修等相關工程，這才發現有北市公務員涉接受市議員關說，擅自違法銷單等弊情，另起新案追查後，昨天發動首波搜索及約談。

針對陳建銘涉嫌圖利遭搜索約談，建管處聲明表示，全力配合司法偵辦，絕不庇縱。

北市建管處昨發聲明強調，對同仁品操一向從嚴要求，並秉持「不枉直、不庇縱、不護短」原則，而此案已進入司法程序，將全力配合偵辦調查，若有涉及不法的員工將依法嚴處。

議員︰不清楚此案 沒有關說

至於被指涉關說的議員則駁稱，接受許多類似案件的民眾陳情，均會基於選民服務的義務了解開罰理由是否充分、有無給民眾解釋空間等，有些民眾挨罰不服卻無求助管道，民代在合法合理範圍內協助申訴「很正常」，強調「我沒有關說！」

該議員說，許多開罰案件有爭議，民代關心「不能就被說成關說」，且自己不具有行政裁量權，不可能喊撤銷便能撤銷，如此作法連承辦人員也無法接受，恐怕導致議員身份都不保。

並重申自己對此案並不清楚、也未收到檢調相關訊息，但建管處可依照各議員協調會相關紀錄查詢有無涉入。

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