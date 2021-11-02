北市「門當戶對」展覽 看見門牌演變

台北市民政局今年三月起汰換台北市舊門牌，預計明年底全部完成。大同戶所即日起也推出「門當戶對話門牌」展覽。（北市民政局提供）

2021/11/02 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市民政局今年三月起汰換台北市舊門牌，預計明年底全部完成。大同戶所即日起也推出「門當戶對話門牌」展覽，展出清朝至今的歷代門牌，民眾若現場玩遊戲，還可獲得「門牌指標」酒精瓶或「花現大同」口罩盒。

北市門牌在不同時空背景下有不同風貌，門牌材質也不斷改變，從清朝紙質的「保甲門牌」演變到日治時期木質的「戶主牌」，台灣光復初期變成藍底白字琺瑯質門牌，一九五三年開始改成鋁質門牌。北市門牌曾在一九七三年增加標示行政區；一九八三年增加標示郵遞區號；一九九一年取消標示行政區及郵遞區號；二○一○年又恢復標示行政區。

請繼續往下閱讀...

民政局表示，由於一九九○年台北市行政區從十六區調整成十二區，使用近四十年的藍底白字門牌也從一九九一年起改成綠白相間、凸版印刷的門牌。台北市正在汰換的門牌「區花門牌」，是二○一○年台北市舉辦國際花卉博覽會，為了展現一區一特色，首次將區花色彩元素融入設計的門牌。

大同戶所主任林蕙雅說，大家可以透過大同區、中正區、萬華區與文山區四區過去的門牌，探索台北市行政區域的變化歷程。大同區是台北市最早發展的區域，文化活動發源在大龍峒，商業活動也是由大稻埕發跡，而且大龍峒保安宮與台北霞海城隍廟的門牌號碼恰巧都是六十一號，兩間宗廟一北一南見證大同區街路的發展。

大同戶所即起推出「門當戶對話門牌」展覽，展出清朝至今的歷代門牌。（北市民政局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法