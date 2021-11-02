二月櫻花季 武陵、福壽山訂房秒殺

武陵農場櫻花季，總是吸引眾多遊客上山。（武陵農場提供）

2021/11/02 05:30

武陵農場建議訂露營區 或搭一日遊賞櫻專車

〔記者歐素美／台中報導〕二月是梨山櫻花季！武陵農場昨一早八點半開放訂房，結果，每日一百一十六間房，五分鐘即被搶訂一空！福壽山農場於昨天上午六點也開放訂房，因湧入大批民眾搶訂，導致網路一度當機，每日六十二間房間，也被搶訂一空。

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熱門的武陵農場賞櫻季總是一房難求，明年櫻花季為二月十二日至二月二十八日。武陵農場昨開放櫻花季訂房，因農曆春節連假長達九天及二二八三天連假，許多民眾規劃上山賞花，昨一開放網路及電話訂房，約五分鐘就全部秒殺額滿，民眾訂不到房紛打電話詢問，客服人員電話接到手軟。

武陵農場副場長胡發韜表示，沒訂到客房的遊客，不妨碰碰運氣、過幾天再打電話到櫃檯詢問是否有人退訂，或是十二月一日上午八點，也可訂位露營區，也可以考慮搭乘一日遊賞櫻專車，或團客旅遊方式到農場賞花。

福壽山訂房 網路一度當機

福壽山農場「千櫻園」佔地八公頃，櫻花多達六千株，每年也吸引大批客上山賞櫻，福壽山農場昨天上午六點開放二月訂房，結果，因大批民眾湧入搶訂，造成網路一度當機，約半小時才修復，每日六十二間房也被搶訂一空。

十一月是福壽山農場蘋果季，場方昨開放遊客採果，吸引許多遊客上山體驗。副場長王仁助表示，採果每人六百元，可帶兩台斤蘋果回家，採果時間分為上午八點半至十點半及下午兩點至四點。採果品種及價格現場公告，民眾還可先在場外試吃才決定是否進場採摘。

此外，石岡區公所爭取第三河川局補助，在石岡區情人木橋周邊打造「紫見石岡—浪漫花漾園區」，園區內以紫色為主題，搭配四種浪漫夢幻裝置藝術，成為網美打卡熱門景點，區長劉素幸表示，目前試營運中，預計十一月八日開放。

武陵農場明年櫻花季訂房，1日上午8點半開放預訂，5分鐘即被訂完。（武陵農場提供）

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