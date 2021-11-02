《台中》托嬰「監管雲」 17公托擬明年實施

議員林祈烽（左）與施志昌要求市府加快公托實施托嬰監管雲計畫。（記者蔡淑媛攝）

2021/11/02 05:30

社會局已編列預算 議員要求公、私托應全面納管監視器畫面 預防虐嬰

〔記者蔡淑媛／台中報導〕托嬰中心虐待兒童事件頻傳，監視器影像成調查案件至關重要的工具，市議員林祈烽在議會質詢，預防虐嬰發生，台北和新北市已施行「托嬰監管雲」自動將監視器畫面上傳至雲端備份，台中市的公托中心應率先比照辦理，未來不管是公托或私托，都應全面納入監管。社會局長彭懷真表示，社會局已編列預算，等年底通過後，明年十七處公托中心即可開始實施。

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可上傳雲端備份保存

市議員林祈烽、施志昌關心托嬰監管雲的設置問題，指「兒少法」明文規定，並訂有「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」，但虐嬰等爭議發生時，業者往往假藉設備故障，或影片已刪除，讓政府及家長難查明事實真相。

林祈烽指出，新北市有二十五家公托中心，今年九月起都可自動將公托中心的監視器畫面上傳至雲端備份，並且透過加密保存，讓影像得以留存在雲端三十日，期望達成事前預防、事中調閱、事後佐證。

中市目前有一百八十處托嬰中心，其中公設民營有十七處，收托人數幾乎滿額，應率先全面裝設公托監管雲系統，也認為私托也應加緊增設。

目前兩處公托試辦中

彭懷真表示，托嬰中心裝監視器一家平均成本是二十五萬元，全市一百八十家就要四千五百萬元，目前已有清水和南屯兩處公托試辦監管雲，待預算通過後，十七家公托都會辦理，目前因府內資安人員不足，會先委外做硬軟體維護與管理，未來會往全面納入所有托嬰中心的方向努力，並將回歸自設資安管理。

議員爭取老花眼鏡補助

另台中市老人突破四十萬人，六十五歲以上老人占全市十四％，邁入「高齡社會」，議員張玉嬿、王立任質詢指全國十縣市補助老人老花眼鏡，要求中市比照辦理，直指不少長者都在商店買現成的老花眼鏡，未正確驗光，要求市府幫老人「顧目睭」，由驗光師專業配到好，建議補助每副七百元。社會局長彭懷真回應，今年編列有關長者經費突破一○三億，如果補助老花眼鏡則需要二億八千萬，經費有待評估。

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