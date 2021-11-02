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    春節返台檢疫鬆綁 專家：人性最大考驗

    因應農曆春節檢疫調整措施

    因應農曆春節檢疫調整措施

    2021/11/02 05:30

    〔記者林惠琴、邱芷柔／台北報導〕中央流行疫情指揮中心昨公布因應春節返台的檢疫新制，部分民眾可望有部分時間返家檢疫。感染科醫師指出，染疫個案入境後七至十四天發病機率仍有兩、三成，直言「這是人性最大考驗」，提醒入境者持續注意有無類似感冒症狀，且不可因顧慮確診會打亂春節計畫就不通報、不就醫，否則不只造成親友染疫，也恐再掀一波本土疫情。

    返家4天檢疫 有症狀勿隱匿

    中國醫藥大學附設醫院副院長、感染科醫師黃高彬表示，染疫個案於入境後七天內發病確診比例約七、八成，七至十四天則有兩、三成，而民眾在被檢疫十天後，返家的四天恐更難忍住與親友接觸，尤其這群人本來就是要回家團圓，不可輕忽風險，「這是人性」。另外，他也提到，過去曾發生一些防疫旅宿猝死事件，接下來進入冬天、天氣寒冷，萬一返台有高齡者，要特別注意獨居旅宿的情形。

    新光醫院感染科主任黃建賢也提到，這次檢疫新制是「人性最大考驗」，返台過年者一定要特別注意兩點，其一對於武漢肺炎要有正確認知，有類似感冒的症狀就要當成感染，儘快通報與就醫。其二，一定要有道德良知，不要擔心萬一確診會延長隔離、打亂團聚計畫，就完全不講，此舉不僅可能造成親友染疫，發展出去更有引爆新一波本土疫情的風險，千萬不要為了個人的方便而輕忽後果。

    返家前採檢PCR 降低風險

    台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙則肯定表示，檢疫新制是風險分層導向的高規格檢疫，針對不同風險等級國家做入境檢疫調整，可達到紓解集中檢疫所壓力的效果，透過篩檢手段，也能將病毒進入社區的風險降到最低。

    陳秀熙說，觀察近日歐洲、中國都有疫情再起的趨勢，可預見春節返鄉人潮會帶回病毒。以Delta變異株來看，感染後症狀十天內就會出現，在返家檢疫前進行PCR採檢，就能將風險降低。此外，Delta引發的家戶感染較明顯，建議居家檢疫期間落實戴口罩、一人一室等防疫措施，將風險降到最低。

    台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院院長黃立民指出，農曆春節返鄉潮是人流移動高峰期，而十四天是病毒的潛伏期，居家檢疫期滿前須落實PCR採檢，才能降低病毒對社區的風險。此外，要鬆綁邊境管制，國人第二劑疫苗涵蓋率須達八成，如此才能「承受」病毒進入社區傳播。

    疫情指揮中心昨公布因應春節返台的檢疫新制，部分民眾可望有部分時間返家檢疫。 （資料照，記者朱沛雄攝）

    疫情指揮中心昨公布因應春節返台的檢疫新制，部分民眾可望有部分時間返家檢疫。 （資料照，記者朱沛雄攝）

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