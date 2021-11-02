美贈150萬劑莫德納 最快第14輪滿10週優先打／是否提供第一劑接種或混打 待評估

美國捐贈台灣150萬劑莫德納疫苗昨抵台，美國政府至今已捐贈400萬劑莫德納疫苗。（記者姚介修攝）

2021/11/02 05:30

〔記者邱芷柔、姚介修／綜合報導〕美國捐贈的第二批一五○萬劑莫德納疫苗，昨天下午順利運抵台灣。中央流行疫情指揮中心規劃，此批疫苗最快在第十四輪優先提供第一劑接種莫德納滿十週者施打第二劑。

AIT處長：對台支持堅若磐石

這次疫苗是由華航五二三九班機負責運送，卸貨後包括衛福部長陳時中、美國在台協會（AIT）處長孫曉雅、外交部次長曾厚仁等人在機坪了解疫苗卸貨狀況。陳時中代表政府和台灣人民向美方致上最深的感謝之意，孫曉雅表示，非常高興能夠協助促成此事；夥伴會支持彼此，特別是在困難的情況之下，「我們對台灣的支持堅若磐石，不論是透過疫苗捐贈或其他方式皆然」。

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指揮中心副指揮官陳宗彥表示，這是美國繼今年六月二十日捐贈我國二五○萬劑莫德納疫苗後，再度捐贈一五○萬劑，未來雙方會在醫衛合作瞭解備忘錄架構下，持續深化醫衛及防疫合作交流。

涵蓋率73％ 30萬人只要莫德納

國內武漢肺炎疫苗持續接種，目前接種累計達到二四八七萬劑，疫苗接種人口涵蓋率達到七十三．四七％。根據疫苗預約平台統計，全國仍有三十萬二五四三人獨鍾莫德納，至今尚未接種任何疫苗。

指揮中心發言人莊人祥說明，莫德納送抵台灣後，需要經過至少七天封緘檢驗流程，再算入解凍時間，初估最快要十一月十三日後，也就是第十四輪開打。此批疫苗會優先提供莫德納第二劑施打，至於是否提供第一劑施打或混打，會再進一步評估。該批莫德納效期至明年一月二十九日。

青少年接種第二劑BNT 規劃中

另外，國內十二歲至十七歲青少年已於九月底接種一劑BNT疫苗，至今已間隔滿四週，然而第十三輪接種規劃，BNT第二劑是針對十八歲以上成人，十二至十七歲尚未列入。外界關心青少年第二劑接種期程，是否會比照香港定調學生族群不施打BNT第二劑。

莊人祥回應，目前十二歲至十七歲族群疫苗接種率是八十八．七％，指揮中心會請衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員，根據國際文獻與他國經驗評估青少年接種第二劑BNT對於防疫效果是否利大於弊，此外第二劑接種意願書目前規劃中，後續會由教育部協助發放。

疫苗資訊一覽表

美國再度捐贈台灣150萬劑莫德納疫苗，包括衛福部長陳時中（中）、外交部次長曾厚仁（右）及美國在台協會處長孫曉雅(左）前往機坪接機，並在疫苗卸貨後持手板合照。（記者姚介修攝）

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