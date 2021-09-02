新北藝文活動轉型線上 參與人次倍增

受武肺疫情影響，今年新北市兒童藝術節活動改為線上，從8月13日開幕至8月底止，觸及人次高達1030萬。（取自兒藝節官網）

2021/09/02 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，各地藝文場館閉館、表演中斷，藝文發展面臨嚴峻考驗。新北市長侯友宜表示，後疫情時代，藝文要從實體接觸轉型為數位線上，建構虛實整合的創新體驗。文化局長龔雅雯說，民眾居家辦公期間對線上藝文服務的需求增加，各類線上活動參與人次、瀏覽人數、觸及率都較往年倍增。

建構虛實整合的創新體驗

文化局長龔雅雯昨天在市政會議提出「文化韌性城市」報告，新北市藝文場館自5月13日起閉館，休館服務不中斷、閉館不閉客，大型活動轉型線上，整合各類線上藝文平台，建構虛實整合的藝文欣賞環境。

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侯友宜指出，面對疫情衝擊，新北市展現城市的文化韌性，有強大的「容受力」與迅速復原的「回復力」，降低文化工作者的衝擊，包括創立藝遊新北線上藝文推廣平台，在家就能欣賞藝文展演，推出1個月觸及人次高達41萬。

另外，今年國際鼓藝節改成線上舉行，參與人數比過去實體活動增加27.4%；兒童藝術節也改線上舉辦，8月13日開幕至8月底止，網站觸及人次高達1030萬，參與人次共242萬，劇場觀眾增加5倍。兒藝節提供3700份DIY材料包免費索取，短短3分鐘內秒殺，17萬份小怪獸專屬貼圖，也在3小時內下載完畢。

此外，圖書館推出「新北e書房」服務，提供線上課程及電子書，讓民眾在家閱讀學習不中斷，利用人次達216萬。

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