新北／開學防疫 學生戴口罩上體育課

新北市長侯友宜到板橋區新埔國中，關心學生戴口罩上體育課的情形。（新北市政府提供）

2021/09/02 05:30

〔記者林欣漢、翁聿煌、賴筱桐、吳正庭／綜合報導〕昨天是高中職以下學校開學日，新北市40萬名學生暌違3個多月，總算重返校園，恢復實體上課，僅342人、約0.08%請假。新北市長侯友宜前往板橋區新埔國中關心開學及防疫工作，除了用餐時間外，校內須全程戴口罩，包括上體育課，教師可適度調整課程內容，希望學子健康上學、開心學習。

遊戲區暫不開放 校園場地不對外租借

侯友宜表示，各校95%教職員工已施打疫苗，尚未接種者須提出篩檢陰性證明，學校增加隔板、全體戴口罩，備妥防疫物資，部分需要脫口罩的課程調整內容，學校遊戲區暫不開放，校園場地不對外租借，守護校園防疫安全，「讓家長安心把孩子交給我們」。

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適逢午餐時間，侯友宜叮囑師生落實防疫措施，在校期間全程戴口罩、勤洗手，用餐時不併桌共食、不交談，維持社交距離或使用隔板，如果學校合作社無專人夾取，開放性熱食暫不販售，飲水機加強清潔消毒，並加註標語僅供裝水用，不得以口就飲。

他說，無法避免肢體碰觸的體育課，老師可暫緩或調整授課模式，改為較不劇烈的運動，讓學生戴口罩也能活絡筋骨，例如籃球課由學生定點練習個人動作，或拉開距離個別運球投籃，設備器材避免共用，或輪替使用前徹底消毒；音樂課吹奏類樂器改以音樂賞析或教師講解，學生課後自行練習。

教育局長張明文指出，新北市防疫停課規定比中央嚴格，凡班級出現確診，匡列者停課14天，全校預防性停課3天，觀察疫情及徹底清消，如有2例以上確診，全校停課14天，幼兒園如有1例確診，全園停課14天。學校設有附幼及非營利幼兒園、公共托育中心、終身學習機構等，如有確診停課，全校同步預防性停課3天。

不開放家長陪同入校 有學生請防疫假

基於防疫考量，不開放家長陪同孩子入校，針對小一新生，各國小安排專人引導、分批分流入班，許多家長在校門口為孩子拍照，留下珍貴的第一天上學畫面；部分學生請防疫假，校方安排遠距教學，新北市永和區福和國中添購追焦型的攝影機鏡頭，讓視訊上課的學生視野無死角，提升清晰度。

侯友宜到學校時適逢中午用餐時間，他也到教室檢視班級通風及使用隔板情形。（新北市政府提供）

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