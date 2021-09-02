高雄》陳其邁訪梓官國小 籲落實防疫

2021/09/02 05:30

〔記者蘇福男、王榮祥／梓官報導〕最長的暑假結束，各校昨喜迎開學日，市長陳其邁走訪梓官國小，了解校方開學防疫措施，並參觀學校為學童準備的第一堂防疫宣導教學課程。

陳其邁昨在教育局長謝文斌、梓官國小校長林嘉文陪同到校，提醒學校務必落實各項防疫措施，包括人員入校量測體溫，配戴口罩、勤洗手與教室通風，另加強廁所清消、宣導師生正確防疫好習慣，以避免群聚傳染風險。

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陳其邁不忘叮嚀大家重視校園防疫工作，善用各種防疫檢測科技提升校園學習環境，讓家長安心送孩子來上學，同時感謝教師辛苦付出，提供師生一個安全無虞的學習環境，一起快樂迎接開學。

副市長林欽榮則走訪新上國小，在校門前看到校長王彥嵓（音同「嚴」）親力親為，與老師、志工引導載送孩子的家長有條不紊依序通行，同時確認市府前期部署均發揮效果，維持合宜道路服務水準，確保學生及家長上學的交通時間不被耽誤，輕軌大順路沿線整體車流平穩順暢。

另名副市長史哲前往七賢國中、中山國小，現場逐一檢視防疫措施，從進校門酒精消毒、紅外線體溫檢測、用餐隔板，及上課期間保持空氣流通發燒隔離區等。

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