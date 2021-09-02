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    首頁　>　生活

    桃園3境外移入 「復陽夫婦」足跡中壢、龍潭

    2021/09/02 05:30

    〔記者陳恩惠、謝武雄／桃園報導〕桃園市昨有3例（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入個案，其中，案16106、案16107是長期在國外工作的40多歲夫婦檔，5月底先後於阿拉伯聯合大公國第二大城杜拜確診，接種過2劑中國製國藥疫苗，7月20日返台，入境及檢疫期滿均陰性，為出國而於8月30日自費採檢，翌日確診，Ct值皆33，昨再次採檢呈陰性，市府衛生局評估屬復陽個案，2人已入院由醫生評估，若三採陰性則交由中央判定。

    已匡列親友共12人

    市府新聞處長詹賀舜說，市府匡列案16106、案16107接觸親友共12人，其中8人居家隔離、4人自我健康監測，針對8月27至30日可傳染期的公共場所足跡，包括有桃園市榮民服務處及墊腳石、光南大批發、金石堂書店的中壢門市，還有朝天椒麻辣鴛鴦火鍋店、中原商圈、龍潭觀光夜市、路易莎咖啡龍潭北龍門市、全聯龍潭中正門市等，市府環保局環境清潔稽查大隊，已全部完成消毒工作。

    至於44歲溫姓男子23日接種高端疫苗，25日於工作場所突然暈倒送醫不治，家屬日前在臉書發文「我們的二哥就這樣走了，老百姓家屬的悲哀」，質疑市府社會局連個人影都看不到。

    社會局長鄭貴華昨天表示，25日就聯絡溫男弟弟，但是因家屬忙著辦理後事、相驗事宜，因此商量於30日解剖結束之後，再約時間訪視、發放慰問金，昨已約妥，會聽取家屬需求，提供必要協助。

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