卓蘭白布帆設人工湖 地方憂破壞生態

2021/09/02 05:30

水利處︰經濟部推動 仍在評估

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府依「前瞻基礎建設計畫—水環境建設」向經濟部水利署提報「大安溪士林至白布帆段水資源綜合開發計畫（第一期）」，規劃在苗栗縣卓蘭鎮挖開35公頃土地，設置人工湖。但地方憂心恐破壞生態，昨天表達強烈反對訴求，立委徐志榮也接獲陳情到場了解地方心聲，允諾會轉達民意，請中央撤回此案。

居民︰將損及農民財產權益

縣府水利處指出，計畫是由經濟部推動執行，主要是因應旱災，希望能多元化開發水源，也算美事一樁，且土地為國有財產署土地，反對的居民可能是於地上耕作的農民，目前計畫仍在評估階段，尚未成案，但居民若有反對意見將轉達給經濟部參考。

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居民指出，計畫美其名為解決改善下游居民飲用水及農業灌溉問題，但縣府事前並未知會鎮公所、鎮代表會，且未徵詢地區現耕農民及居民意願，並認為設置人工湖除了將嚴重破壞生態平衡，更將損及農民數代生存、財產權益，是「毀地滅村」，堅決反對。

卓蘭鎮白布帆人工湖案，初步構想範圍35公頃、挖深6公尺，由水利署水利規畫試驗所委託可行性評估，進行鑽探及檢測地下水質，預計10月提交評估報告，地方緊急成立自救會，上百人昨天在白布帆國小舊址，由卓蘭鎮長詹錦章代表向徐志榮陳情，縣議員楊恭林、立委湯蕙禎辦公室執行長陳春暖等人到場。

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