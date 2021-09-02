新化大目降文化園區樹群修剪 挨批過當

日式宿舍群前方整排南洋櫻也遭質疑修剪過當，居民直呼「慘不忍睹」。（記者吳俊鋒攝）

2021/09/02 05:30

〔記者吳俊鋒／新化報導〕新化的大目降園區，包含列為歷史建築的武德殿，以及完成修復的日式宿舍群，是市府全力規劃的知名景點；近來周邊樹群進行修剪工程，居民質疑「下手太狠」，枝幹被嚴重砍除，猶如綠巨人慘遭斷臂，甚至擔心因此重心不穩，強風豪雨來時恐會傾倒，抨擊文化局失職，未落實監督，是戕害自然生態的殺手。

文化局︰枝椏超出路面

文化局回應，連月豪大雨，讓武德殿周遭花木成長迅速，部分枝椏已經超出路面，考量附近民眾進出頻繁，8月30日委託廠商修剪。由於修剪工程進行到一半，山區就降下大雨，為了安全起見，暫時退場，將待天氣穩定後，再依照規定繼續完成相關作業。

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附近住戶還嘲諷市府，台南一直自詡文化古都，但從單純的樹木養護工作來看，老是修剪得「很沒氣質」，時常引發爭議。此外，施工單位將處理掉的枝葉打包後置於園區停車場，民眾視為垃圾堆，也跟著隨手丟飯盒等廢棄物，影響衛生，有礙觀瞻。

大目降文化園區志工大隊長王榮森說，菩提樹的栽種歷史推算超過半世紀，之前未曾遇過下手如此重的，不反對任何的養護工作，但修剪應該適度。有園藝業者也認為，這已來到「強修剪」的程度，既然是重要的文化景點，除了歷史建築，自然生態的養護也必須謹慎。

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