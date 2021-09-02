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    首頁　>　生活

    第7輪AZ加開23-28歲 明開放預約

    2021/09/02 05:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕第7輪AZ疫苗預約接種截止，南市計有7萬409人完成登記，中央將於9月3、4日再加開未接種過疫苗的23至28歲民眾上網預約。針對BNT疫苗施打規劃與冷鏈保存量能，市府表示，將配合中央針對12到17歲學生進行造冊，18到22歲可上疫苗預約平台登記；也強調台南市低溫保存量能不是問題。

    第7輪AZ 7萬人完成登記

    市長黃偉哲表示，台灣是少數有4種疫苗供民眾選擇的國家，但為持續提升疫苗涵蓋率，呼籲民眾疫苗來就打，針對BNT疫苗的施打規劃，明天將與中央開會討論，屆時會有更詳盡的細節向民眾宣布。

    未預約第7輪 即起可加選BNT

    台南市已有逾70萬人接種疫苗，此次第7輪AZ疫苗共計7萬409人完成預約，衛生局提醒，如未完成預約者即日起可加選BNT疫苗；若已完成第7輪預約，又想改等BNT的民眾，則需等到9月11日後才可再勾選BNT選項。此外，中央將於9月3、4日加開未曾接種疫苗的23至28歲民眾上網登記預約第7輪AZ，預計施打期程為9月9至12日。

    至於BNT疫苗接種規劃，中央目前開放12至17歲對象造冊接種，剩餘疫苗將優先提供尚未接種過疫苗的18至22歲民眾自行到預約平台登記。南市衛生局表示，12到17歲對象會循流感疫苗施打模式，造冊入校施打，細節中央將於明日召開會議討論，如有最新進度會再向外界說明。

    BNT冷鏈保存 衛局︰沒問題

    針對BNT疫苗的低溫保存能力，衛生局指出，中央將比照莫德納疫苗模式，將配送解凍後的疫苗到地方政府，解凍後的疫苗在2至8度C可保存28天，有保存莫德納的經驗，因此不用擔心BNT的保存問題；若中央配送的是冷凍BNT疫苗，衛生局也能提供負80度C的保存條件，強調疫苗保存量能不是問題。

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