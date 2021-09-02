池上稻穀乾燥中心 完成廠房建設

劉櫂豪（中）前往池上中農會關切區域稻穀產業乾燥中心建置情形。（劉櫂豪服務處提供）

2021/09/02 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣池上鄉稻米品質優良，陸續增加種植面積，池上鄉農會因原有稻穀乾燥設備過於老舊、不敷使用，向農委申請補助汰舊換新。立委劉櫂豪協助爭取稻米冷藏設備及農產品加工及冷鍊設備等補助，建置稻穀乾燥中心，目前已完成廠房建設，申請使用執照，後續將接續完成設備施工組裝。

劉櫂豪2019年協助池上鄉農會向農委會爭取稻米冷藏設備及農產品加工及冷鍊設備補助1000萬元、改善濕穀採後處理量能計畫補助2625萬元，2020年1年月再協助池上鄉公所爭取花東基金補助2700萬元辦理「發展池上鄉區域稻米產業乾燥中心建設計畫」，合計補助總經費6625萬元，農會並新建廠區池上區域稻穀乾燥中心將3項補助設備整合建置，新廠區已建設完成，俟使用執照核准後，即可由得標廠商進場組裝，協助農民降低稻穀乾燥成本。

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劉櫂豪爭取補助 後續將組裝設備

劉櫂豪表示，池上鄉是台東重要的農業生產區，而且近年來因為農會花海、伯朗大道、金城武樹等知名景點，以及已舉辦12屆的秋收稻穗藝術節活動，都吸引許多遊客來觀光遊憩，他除了爭取建置稻穀乾燥中心，增進稻米產業產值外，2019年還向農委會爭取補助700萬辦理「池上鄉地方特色農產品直銷驛站計畫」，將農會生鮮超市重新整修，擴大推動成為在地銷售平台。

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