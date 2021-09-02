台東市46里調整為38里 10/17實施

2021/09/02 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市行政區域調整於今年3月經縣政府核定，由46里調整為38里、1035鄰調整為719鄰，將於10月17日實施。縣府也將補助市公所更換門牌經費約344萬5000元。

縣長饒慶鈴表示，過去的行政區編組至今已不符城市發展現況，台東市最大及最小里人數差距達20倍，期望藉由里鄰調整期能合理分配資源、均衡基層人員服務能量、提高行政效率。

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合併11個里 增加3個里

台東市里鄰現況已延續45年未曾調整，人口數截至目前約10.5萬人，全市目前為46里1035鄰，隨著近年人口由目前的寶桑、仁愛等區域，逐漸往大豐、光明等市郊發展遷徙，造成里鄰人口數差距甚大，如最小的復興里僅197戶468人，與近1萬人的豐榮里相距甚遠。

饒慶鈴感謝市長張國洲帶領市公所團隊努力克服萬難，並於2019年啟動各里行政區域調整規劃，依里鄰編組調整原則辦理劃編，去年底召開各里行政區域調整合併相關會議，縣府也於今年3月予以核定。

里鄰調整除了合併11個里之外，另增加3個里，將原有46里調整合併為38里，另對於15個里做局部調整，並將於今年10月17日施行，等施行後，縣府也會補助公所更換門牌經費。

機關更新資料 民眾無須換證件

市長張國洲表示，里鄰整編後通訊地址不會改變，民眾所持有之各項證件於行政區域調整後仍然有效，市民的權益不會受到影響。

各機關橫向聯繫將同步更新資料變動，民眾無須主動前往換發。市公所也建置里鄰調整專區網頁，主動提供民眾查詢里鄰變動相關資訊。

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