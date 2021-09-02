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    首頁　>　生活

    大一生染疫風險高 學者籲減少實體課

    2021/09/02 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕全國大專校院預計中下旬陸續開學，台灣大學公衛學院教授陳秀熙團隊收集各國校園防疫政策研究，台灣確診學生高達卅一％為大專生，英國研究指出，大一新生共同住宿增加感染機會，而減少實體授課教學是最有效防疫措施。

    共同住宿 增強病毒傳播

    陳秀熙與其團隊成員昨指出，英國透過模型對大學數據研究，發現一年級學生是校內病毒傳播增強的因素，原因是共同住宿接觸，減少實體教學人數是最有效防疫措施，而其他NPI（非藥物公衛防疫措施）達五十％，以及每兩天檢測一次，也能良好控制疫情。

    台灣確診學生 大專31％最多

    團隊分析，台灣各級學校學生確診人數中，以大專生卅一％最多，高中以下學校感染風險較低，目前防疫措施包括：全程配戴口罩、教師至少施打一劑疫苗或快篩陰性，環境消毒、交通車固定座位、降低人流、教室通風、個人套餐取代自助餐、梅花座與隔板防飛沫等。

    至於其他國家校園防疫現況，團隊也發現，美國目前十二到十八歲青少年疫苗施打率僅廿五％，開學後Delta變種病毒加速擴散，官方需鼓勵青少年施打疫苗；加拿大則要求師生每日填寫篩檢問卷，經旅遊史及臨床症狀等評估能否入校；歐洲則嚴格實施NPI、採分批到校、減少班級人數、高風險區建議全校每週一次抗原快篩。

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