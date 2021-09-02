機師突破性感染Delta 15日起機組員檢疫再加嚴

國籍航空機組員返台防檢疫措施

2021/09/02 05:30

〔記者林惠琴、楊心慧、邱芷柔／台北報導〕國內武漢肺炎昨新增一例本土病例，為台電確診孕婦的婆婆。另有死亡一例、境外移入五例，疫情維持在低點。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，七日之後警戒維持二級不降級，但會鬆綁運動場所淋浴設施，三溫暖等則不開放。體育署稍晚宣布，即日起游泳池的淋浴、冷熱水池、SPA區等可有條件使用。

台電確診孕婦婆婆 解隔前確診

台電孕婦的婆婆八月十九日起隔離，解隔前採檢確診，Ct值二十四。台北市副市長黃珊珊說，個案採檢時坐防疫計程車，司機有做好相關防護，目前自主健康管理。孕婦的孩子日前也已確診。

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至於境外移入，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，有三例曾接種疫苗，包含兩例來自阿拉伯聯合大公國的本國籍四十多歲男女，今年初完整接種兩劑中國國藥疫苗，卻雙雙於五月在杜拜確診，屬於突破性感染；一例是五十多歲本國籍女性從尼加拉瓜入境，曾於八月下旬打一劑嬌生疫苗，但尚未滿十四天。

指揮中心昨天統計接種疫苗發生突破性感染一共有十例，包含八例本土個案與兩例境外移入，都是接種AZ疫苗，也都是輕症；其中五例有定序資訊，包含四例Alpha變異株，一例Delta變異株為日本移入個案。至於莫德納疫苗，至今尚無發生突破性感染。

此外，日前一名本國籍機師完整接種疫苗後仍確診，為我國首例機組員突破性感染，且驗出Delta變種病毒。指揮中心昨公布，十五日起長程航班機組員檢疫將加嚴，未完整接種疫苗者須居家檢疫七天、完整接種者檢疫五天。

陳時中說，未完整接種疫苗者，入境後須進行七天居家檢疫且PCR檢驗為陰性，接著進行七天加強自主健康管理，並於入境後第十、十四日分別採檢PCR。

至於短程航班，完整接種疫苗者進行七天一般自主健康管理，每七天PCR採檢；未完整接種疫苗者，入境後進行十四天加強自主健康管理加每七天PCR採檢。

指揮中心公布國內武肺昨新增一例本土病例，為台電確診孕婦的婆婆。（指揮中心提供）

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