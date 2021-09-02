對抗變種病毒 翁啟惠團隊找到超級單株抗體
〔記者楊媛婷／台北報導〕武漢肺炎變種病毒有解！中研院院士翁啟惠與基因體研究中心研究員馬徹團隊，研發不怕病毒突變的單醣化棘突蛋白（Ｓ蛋白）疫苗，更找到超級單株抗體「m31A7」對抗武肺病毒的能力，較現在所有單株抗體療法優越百倍以上。
目前疫苗皆透過Ｓ蛋白驅動免疫反應，產生對抗病毒的抗體，增加人體對病毒的免疫力。但因病毒突變迅速，許多完整接種疫苗者，仍遭突破性感染。
請繼續往下閱讀...
較現有單株抗體優於百倍
翁啟惠和馬徹團隊今年六月發表單醣化疫苗，該支疫苗的病毒原型為武漢原始株，但移除疫苗免疫原Ｓ蛋白上會干擾辨識的醣，讓Ｓ蛋白表面露出更多可供辨識特徵。也就是說，病毒不管如何突變，都會被褪下偽裝，疫苗產生數量更多且更多樣化的抗體。
打造單醣化疫苗 不怕病毒突變
該團隊發表最新對抗變種株研究數據，透過hACE2的轉殖鼠（模擬重症）實驗感染印度Delta株並誘發重症，無接種疫苗組到第八天全數死亡；接種過一般疫苗組到第八天有約二十五％存活率；接種過單醣化疫苗後的轉殖鼠，到第十五天仍有約七十五％的存活率，效力較一般疫苗高出三倍。
若感染英國Alpha變異株，未接種疫苗的轉殖鼠到第七天即全數死亡；接種一般疫苗組到第九天存活率約六成；接種單醣化疫苗的轉殖鼠，存活率到第十五天仍為一百％。
對原始株或變異株 中和抗體效價都高
團隊也針對疫苗誘發出的抗體分析，發現不論對武漢原始株或變異株，中和抗體效價都較一般疫苗高出兩倍以上。
基因體研究中心研究員林國儀團隊，透過接種過兩劑單醣化疫苗後的轉殖鼠產生的抗體純化分離後，找到一名為「m31A7」的超級抗體，和武肺病毒受體結合區域結合力更強，較目前常見的單株抗體優越百倍以上，若未來投入臨床，對於救治患者將是有力工具。