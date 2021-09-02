對抗變種病毒 翁啟惠團隊找到超級單株抗體

中研院院士翁啟惠與基因體研究中心研究員馬徹團隊找到超級單株抗體「m31A7」對抗武肺病毒的能力，較現在所有單株抗體療法優越百倍以上。（資料照）

2021/09/02 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕武漢肺炎變種病毒有解！中研院院士翁啟惠與基因體研究中心研究員馬徹團隊，研發不怕病毒突變的單醣化棘突蛋白（Ｓ蛋白）疫苗，更找到超級單株抗體「m31A7」對抗武肺病毒的能力，較現在所有單株抗體療法優越百倍以上。

目前疫苗皆透過Ｓ蛋白驅動免疫反應，產生對抗病毒的抗體，增加人體對病毒的免疫力。但因病毒突變迅速，許多完整接種疫苗者，仍遭突破性感染。

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較現有單株抗體優於百倍

翁啟惠和馬徹團隊今年六月發表單醣化疫苗，該支疫苗的病毒原型為武漢原始株，但移除疫苗免疫原Ｓ蛋白上會干擾辨識的醣，讓Ｓ蛋白表面露出更多可供辨識特徵。也就是說，病毒不管如何突變，都會被褪下偽裝，疫苗產生數量更多且更多樣化的抗體。

打造單醣化疫苗 不怕病毒突變

該團隊發表最新對抗變種株研究數據，透過hACE2的轉殖鼠（模擬重症）實驗感染印度Delta株並誘發重症，無接種疫苗組到第八天全數死亡；接種過一般疫苗組到第八天有約二十五％存活率；接種過單醣化疫苗後的轉殖鼠，到第十五天仍有約七十五％的存活率，效力較一般疫苗高出三倍。

若感染英國Alpha變異株，未接種疫苗的轉殖鼠到第七天即全數死亡；接種一般疫苗組到第九天存活率約六成；接種單醣化疫苗的轉殖鼠，存活率到第十五天仍為一百％。

對原始株或變異株 中和抗體效價都高

團隊也針對疫苗誘發出的抗體分析，發現不論對武漢原始株或變異株，中和抗體效價都較一般疫苗高出兩倍以上。

基因體研究中心研究員林國儀團隊，透過接種過兩劑單醣化疫苗後的轉殖鼠產生的抗體純化分離後，找到一名為「m31A7」的超級抗體，和武肺病毒受體結合區域結合力更強，較目前常見的單株抗體優越百倍以上，若未來投入臨床，對於救治患者將是有力工具。

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