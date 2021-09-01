《嘉縣》普查69座廟宇文物 「朴子傳神」出版

朴子市長吳品叡說明出版「朴子傳神」書籍的原由。（記者林宜樟攝）

2021/09/01 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市公所委託「嵐厝古物研究團隊」，將嘉義縣文化觀光局近年來完成的「朴子市文物普查登錄建檔計畫」調查成果編撰成《朴子傳神─朴子寺廟傳世文物精選輯》一書出版，記錄69座廟宇及168尊神像，昨天新書發表，是當地首本詳實記錄宗教廟宇神像的專書。

朴子傳神由嵐厝負責人蔡金元擔任總編輯，介紹朴子各廟宇沿革、神像形式；公所以50萬元經費出版，預計印刷1000本；編輯委員楊世成說，朴子市信仰圈極廣，有天公、媽祖、王爺信仰等，重要廟宇如配天宮、天公壇、鎮安宮、高明寺等，專書呈現文物普查成果。

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配天宮董事長蔡承宗、高明寺常務董事陳浚沂、天公壇主委林博文及鎮安宮主委蔡宜雄，昨代表各廟宇接受贈書。朴子市長吳品叡說，朴子市為海線重要宗教信仰中心，各廟典藏各類具有價值的文物，朴子傳神將文物普查專業資料轉換成易懂文字，呈現宗教工藝之美。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，透過朴子文物普查，發現高明寺西方三聖佛像，是從日本淨土宗總本山京都知恩院請回奉祀，為國內少見具有日式風格佛像，雕工細膩；高明寺還珍藏國寶級彩繪大師陳玉峰的佛像畫，保留原始樣貌，獨特稀有；佛像與畫作已列冊追蹤，獲文化部文化資產局補助95萬元進行調查，完成調查後，將提送嘉義縣文化資產審議委員會進行古物指定審議。

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