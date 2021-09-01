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    高雄》南區資源回收廠爆貪上億 22人被檢廉偵訊

    環保局南區資源回收廠。（記者陳文嬋攝）

    環保局南區資源回收廠。（記者陳文嬋攝）

    2021/09/01 05:30

    〔記者黃佳琳、陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局南區資源回收廠驚爆貪污案，市府聯手檢廉查貪，民間資源回收業者載運回收物進廠時，入廠需過磅依重量繳交處理費，但疑有官員故意短報重量，再向業者收取差額回扣，目前已有2名環保局技工和20名環保業者被檢廉帶回偵訊，初估不法獲利上億元，目前全案正持續偵辦中。

    清查近4年載運過磅 落差數萬噸

    環保局今年2月發現事業廢棄物地磅資訊系統異常，清查近3、4年部分廠商車輛載運事業廢棄物進出廠過磅重量落差達數萬噸，且部分廠商繳交金額出現短少，造成市庫短收上億元，主動報請檢廉偵辦。

    疑有官員故意短報重量 收差額回扣

    檢廉昨搜索南區資源回收廠，帶回2名環保局技工與20名環保業者偵訊，另有環保局幹部與承辦人員2人是證人，疑有官員故意短報重量，再向廠商收取差額回扣。

    每噸事業廢棄物為2143元

    據了解，以當時事業廢棄物每噸2143元，初估事業廢棄物進出量不符達數萬噸，換算市府短收金額上億元。環保局指出，期許透過司法偵查後，讓事業廢棄物地磅資訊系統異常能盡快釐清，若有不法情事應繩之以法，以彰顯司法正義，維護市府的權益。

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