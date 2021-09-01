高雄》教室、廁所需通風 陳其邁：加強清消

市長陳其邁指出，漂白水、酒精和防疫用品屬於刺激性物品，也提醒學校須標示並注意放置處，以免學童誤拿。。（高雄市政府提供）

2021/09/01 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕全國中小學今天開學，高雄市長陳其邁昨天指出，7、8月起Delta逐漸成為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）主要流行的病毒株，除了加強邊境管控，也呼籲開學後，教室、廁所注意通風、加強清消。

公費快篩近1週有萬餘人 僅1例偽陽性

市府針對托嬰、長照、教育、文化等從業人員的公費快篩，自7月27日至8月30日止，累計1萬3175人，基層診所近1週自費快篩共93人，僅1例偽陽性，經PCR檢測也是陰性，目前為止社區是安全。

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為防止Delta病毒株入侵校園，高市今首堂課內容皆為防疫衛教課程。陳其邁說，校園防疫除了口罩、實聯制、社交距離和用餐規定外，要特別注意空間通風，教室開冷氣時維持對角處至少開窗15公分，空調也要定期清潔濾網，而廁所空間狹小、空氣不流通，務必加強清消、保持通風，以降低氣溶膠風險。

要求學校須標示刺激物品 以免學童誤拿

陳其邁也提醒，漂白水、酒精和防疫用品屬於刺激性物品，學校須標示清楚並注意放置，以免學童誤觸及注意使用的安全性。

國境守護者 要求疫苗涵蓋率百分百

除了要求加強邊境管控，陳其邁說，機場或港口等的CIQS（國境守護者）人員，會接觸國外旅客、船員等而須加強採檢，也要求疫苗涵蓋率盡可能達到100%。

餐酒館開放內用 禁表演節目

餐酒館（不含酒吧，以餐為主、酒為輔的店）也將比照餐廳內用開放，但禁止表演節目。

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