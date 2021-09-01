桃捷推「5天通勤票專案」半價 再送2天

桃園大眾捷運公司9月6日起推出「5天通勤優惠票專案」。 （桃捷公司提供）

2021/09/01 05:30

〔記者陳恩惠、陳璟民／桃園報導〕桃園大眾捷運公司為迎接學子恢復通學及服務通勤上班族，9月6日至12月5日實施「5天通勤優惠票專案」，購買限期優惠票者，可依購買搭乘區間享有票價5折優惠，還加送2天免費搭乘，也就是開卡後可連續使用7天，區間不限次數搭乘，是張認卡不認人的不記名、超值票卡，使用期限到12月25日。

連續使用7天 區間不限搭乘次數

桃捷公司代理總經理陳定漢說，以通勤旅客固定由A8長庚醫院站搭乘至A1台北車站為例，單程票價1趟70元，當天返往基本支出140元，每週上班5天車資700元，若是週休2日的上班族，選購「5天通勤優惠票專案」，搭乘5天交通費只要5折、350元，若7天內每天都搭桃捷，平均單趟車資僅25元，等於原票價打3.5折。

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市區公車 今起恢復近9成班次

此外，市府交通局長劉慶豐說，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫警戒調降至第2級，且部分疫情規定鬆綁管制，考量民眾外出活動逐漸增加，各級學校陸續開學，交通局協調各客運業者調整發車班次，市區公車今天起在平日恢復近9成班次、假日恢復約8成班次，免費公車、台灣好行及幸福巴士則全面恢復，民眾可上桃園公車動態資訊網站（https://ebus.tycg.gov.tw/Taoyuan/Dybus.aspx）查詢。

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