視察校園防疫 鄭文燦：有信心平安開學

元生國小獲贈「防疫通道」，學生踏上地墊時啟動額溫偵測、感應式酒精乾洗手，再穿越防疫通道二氧化氯抗菌液會噴灑全身。（記者李容萍攝）

2021/09/01 05:30

〔記者許倬勛、魏瑾筠、李容萍／桃園報導〕史上最長暑假結束，桃園市306所公、私立高中職（含）以下的各級學校今天開學，市長鄭文燦昨赴桃園區、平鎮區視察校園防疫整備工作時說，全市教師武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗施打率達99.6%，其餘懷孕或身體等因素還未接種者，由市府免費提供快篩試劑，有信心平安開學。

鄭文燦昨接連視察桃園區東門國小、福豐國中及平鎮區東安國小，重點針對學校廚房、學生用餐防疫及廁所衛生，也檢視飲水機貼妥防疫標語，洗手台配置肥皂與洗手乳等，並察看學生入校動線，力求防疫措施到位，讓師生安心回到校園，也讓家長放心。

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鄭文燦受訪表示，全市各校園型疫苗接種站都已退場，12~17歲的國、高中生採到校接種疫苗，事前須由家長與學生填寫疫苗接種意願同意書，若高中職學生已滿18歲，一律由學校造冊登記接種。

學生總數超過2000人的中壢區元生國小，獲家長會長尹士禹、副會長楊大焜、江佳霖捐贈3座「幸福防疫通道」；校長林正義表示，學生依序踏上通道地墊時，將啟動自動化額溫偵測、感應式酒精乾洗手，二氧化氯抗菌液也會噴灑全身，讓校園出入口的防疫網更為周全嚴密。

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