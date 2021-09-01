石門水庫亮點計畫被檢討 觀旅局︰今年完成招商

2021/09/01 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府爭取中央補助「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫」，總預算高達3億7900萬元，2015年執行至今，由於施工、招商等作業不力，導致自償性經費還要編列預算償還，被審計部桃園市審計處檢討，對此，市府觀光旅遊局長楊勝評表示，2018年起就針對已完工的設施委外經營，因受景氣影響，今年初完成招商案，10年權利金3800萬元。

審計處指施工、招商作業不力

楊勝評說，此案總經費3億7900萬元，市府自籌約7959萬元，交通部觀光局補助2億9941萬元，其中1億1370萬元為自償性經費，觀光局要求2016年起就應有工程完工後委外有收入，但主要工程是在2018年起陸續完工，今年才完成溪洲園區、十一份觀光文化園區招商案。

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溪洲園區包含轉運站及旅客服務中心，2019年底完工，卻因去年初辦理招商業務時，碰到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，拖到今年完成發包程序，10年的權利金2400萬元，由桃禧航空城大飯店得標。

十一份觀光文化園區是於2018年完工，原為佳安市場，地理位置不佳，多次招標乏人問津，又碰到疫情，直到今年初完成招商程序，10年的權利金1400萬元，由一習（股）公司得標。

自償性經費 分年編列預算填補

審計處在桃市去年度總決算審核報告，直指市府的計畫自償性評估未盡周全，導致分10年償還中央政府自償性經費沒有著落，只能分年編列公務預算填補；審計處還點名溪洲園區先期作業未盡積極，到去年底還在招商，十一份觀光文化園區到去年底尚未完成委外招商營運，讓園區硬體設施整建後持續閒置。

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