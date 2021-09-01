竹市首辦國慶晚會 10/9空軍基地登場

新竹市府將在空軍新竹基地舉辦國慶晚會，人流上限為2000人。圖為之前空軍基地舉辦國慶路跑活動。（資料照，記者洪美秀攝）

2021/09/01 05:30

晚上6點半舉行 人流上限2000人 總統蔡英文將應邀參加

〔記者洪美秀／竹市報導〕中央國慶籌備委員會擇定今年國慶晚會由新竹市首度主辦，新竹市長林智堅表示，地點將在空軍新竹基地。因應防疫，人流上限為2000人。總統蔡英文與中央部會官員和海外僑胞及地方社會賢達都將應邀參加，由新竹國樂團及欣蕾舞蹈團等在地團體演出。

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新竹國樂團等在地團體演出

市府表示，每年國慶晚會都會招待返國僑胞，今年中央國慶籌備委員會擇定在新竹市舉辦，地點在空軍新竹基地，這是新竹市首度主辦。

市府表示，晚會規劃在10月9日晚上6點半到9點半舉行，市府已召開國慶晚會籌備會，將結合在地表演團體如新竹國樂團、欣蕾舞蹈團以及國軍展演，呈現城市意象和國家多元面貌，也會透過電視台與網路線上直播，讓因防疫管控無法親臨現場的國人可以數位參與。

量測體溫、採實聯制分流入場

市府表示，晚會當天現場將因應疫情層級，採用邀請制管控人流，以戶外活動個人需維持1公尺的社交距離估算人數，上限2千人，並量測體溫、採實聯制與規劃分流入場動線。除全程須戴口罩外，不供應食物，僅提供飲水。

新竹在地美食 宴請僑胞與貴賓

晚會邀請對象包括總統蔡英文、中央部會官員、立委、僑委會、地方議會等團體，另保留席次給里鄰長、地方團體、社會賢達共襄盛舉。

市府另安排晚宴，以新竹在地美食為特色，宴請參與的僑胞與貴賓，共同慶祝國家生日快樂！

空軍基地之前開放民眾參觀。 （資料照，記者洪美秀攝）

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