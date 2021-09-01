苗縣焚化廠調漲 年減3千萬虧損

苗栗縣府為反映縣內垃圾焚化廠營運成本、平衡財務缺口，縣務會議通過調漲垃圾焚化處理費用。（資料照）

2021/09/01 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣垃圾焚化處理費用入不敷出，今年收支呈負數，苗栗縣政府已撥補5千萬元支應；為反映縣內垃圾焚化廠營運成本、平衡財務缺口，縣務會議昨天通過調漲焚化處理費用，1年可減少3千萬元虧損。調整後，縣內垃圾1公噸由1千元漲為1200元，外縣市垃圾1公噸由2200元漲為2500元，一般事業廢棄物依低熱值、高熱值，每公噸分別調漲為2800、3800元，預計年底前施行。

縣內垃圾1公噸1千元 漲為1200元

苗栗縣垃圾焚化廠採BOT興建，於2008年2月底啟用，將於2028年2月底移轉給苗栗縣政府；環保署在啟用起，補助苗縣府攤提建設費用20年，不過逐年減少5％，相當於每年減少1500萬元的補助。

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苗縣府環保局以20年平均垃圾焚化處理費計算，每公噸成本約2200元，但現行焚化廠收費，縣內垃圾每公噸1千元、外縣市的新竹南投每公噸2200元、一般事業廢器物每公噸2500元、3200元，以目前縣內每天進廠約260公噸、外縣市每天進廠約170公噸、一般事業廢器物每天進廠約50到55公噸計算，之後一年最多將虧損1億元。

今年收支負數 已撥補5千萬

苗縣府環保局表示，縣內焚化廠今年收支已呈負數，已撥補5千萬元支應，為反映縣內垃圾焚化廠營運成本、平衡財務缺口及市場現況，決定修正此收費標準，環保局已於去年在鄉鎮市長聯誼會中說明，經縣務會議昨天討論通過。環保局表示，將待苗縣府公告後，預計今年底前施行。

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