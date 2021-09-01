竹山公園建人行步道 串聯行政園區

南投縣竹山鎮公所在竹山公園綁上塑膠條封鎖線，進行環境改善工作。（記者謝介裕攝）

2021/09/01 05:30

〔記者謝介裕／竹山報導〕南投縣竹山公園除了自然生態以外，還擁有豐富的人文歷史，公所現以公園為軸心展開「路平專案」，將人行步道系統由公園串聯至公所、代表會辦公大樓行政園區，提供民眾更優質的休閒及洽公環境，預計今年11月間完工，公所表示，公園在施工期間雖未封園，但呼籲民眾前來運動時能遠離施工區域，避免意外發生。

路平專案 預計11月完工

竹山鎮占地約2公頃的竹山公園，緊鄰公所、代表會辦公大樓行政園區，其中，「神社遺址」更是園區一大賣點，尤其921大地震重創後，建於日據時期昭和13年（西元1938年）的石燈、鳥居、石獅等文物，仍獲完整保存，更顯得彌足珍貴。

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惟因公園對外的人行廊道、步道等設施，因年久失修，導致鋪面凹凸不平，危及民眾進出安全，公所遂決定將「路平專案」計畫，從提供車輛行走的觀光動線延伸至人行道，並敲定從竹山公園開始做為示範區。

全長約800公尺 經費950萬

公所表示，此「路平專案」包括行政園區對外公所路的人行道建置及公所前多功能廣場建置等兩大工程，再透過人行步道系統以環狀線連結公園與行政園區，全長約800公尺，總經費約950萬元，屆時完工，民眾從遊憩休閒、運動迄「行」的安全，都將更有保障。

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