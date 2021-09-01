社福團體秋節禮盒 拚買氣

2021/09/01 05:30

〔記者劉婉君、吳俊鋒／台南報導〕中秋節將屆，受疫情影響，月餅原物料上漲，社福團體勸募情形不如去年同期，社會局昨天結合9家身障團體，共同行銷秋節月餅，希望協助拚買氣，今年銷售總目標為1萬2870盒、金額506萬2380元，目前售出5097盒、約419萬元。

社會局表示，去年社福機構中秋節禮盒共銷售2萬5000盒，今年受到疫情影響，將目標調降，但原物料成本上漲約12%左右，由於防疫，人力成本也增加，今年社會局除輔導心德慈化教養院和蓮心園基金會成立購物車網站，並串接金流平台，協助洽談降低手續費外，也結合喜憨兒、心德慈化、鴻佳、嘉療、展翼等身障團體，加碼推出回購享95折優惠，希望在中秋節過後，能搭配振興券，再拚一波買氣。

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麻豆老欉文旦 推伴手禮組合

市長黃偉哲說，南市今年共有9個身心障礙團體推秋節禮盒，邀請民眾一起支持身障機構，也傳達對親友的祝福。

搶攻秋節商機，台南農產運銷公司精選正宗麻豆老欉，首度推出「優柚自得」伴手禮組合，包含鮮採的文旦，及其加工研發的面膜與果醬等，為在地知名特產的買氣再衝一波。

新化區農會全力推動美味行銷，取材轄內的特色產業，主打熱門的鳳梨酥伴手禮，不僅設計走文創風，也結合在地168線道的觀光元素，以自有品牌「大目壹陸捌」上市，諧音「一路發」，名字討喜，搶攻中秋節商機。

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