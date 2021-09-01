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    今天開學防疫作戰 台南市推「一日攻略」圖卡提醒

    校園防疫大作戰，南市教育局特製「一日攻略」圖卡叮嚀六大防疫重點。（南市府提供）

    校園防疫大作戰，南市教育局特製「一日攻略」圖卡叮嚀六大防疫重點。（南市府提供）

    2021/09/01 05:30

    黃偉哲：製圖卡以6大面向說明防疫重點 守護學子健康

    〔記者王姝琇／台南報導〕今天開學日，南市教育局以「校園防疫大作戰．一日攻略看過來」為主題製發圖卡，呈現學生「上、下學的一天」，從入校、活動、餐點、健康提醒、接送及環境等6大面向說明防疫重點。市長黃偉哲表示，市府嚴陣以待，把防疫當作戰，全力守護學子健康。

    教育局：叮嚀師生落實防疫

    教育局長鄭新輝表示，各校已依中央及地方防疫措施，規劃入校量體溫動線、午餐使用隔板、教室固定座位等，教育局特別以「校園防疫大作戰．一日攻略看過來」為主題製發圖卡，叮嚀師生落實防疫。

    量測體溫、隔板、戴口罩

    教育局說明，師生應於「上學前、入校時及下午上課前」3個時段量測體溫；在校落實固定座位、點名，大型集會優先採線上辦理；午餐設隔板、避免交談，指定專人配膳；除喝水及用餐外，全程戴口罩，有不適症狀應在家休息。

    大型集會優先採線上辦理

    此外，教育局特別要求各校交通車接送時，每批學生上車前與下車後，須加強車內清消，且造冊並落實固定座位；校園環境務必保持通風及社交距離，並以500ppm含氯漂白水定期消毒教室空間及設備。

    今天開學日正好為週三，小學只上半天，各校規劃中、低、高年級分流放學，並將家長等候區擴大避免群聚。已開辦課後照顧班的學校，教學人員應於入校前完成疫苗第1劑接種且滿14日，未符合者須提供3日內篩檢陰性證明。

    獅友捐防護罩 助學校防疫

    為提升校園整體防護，台南市中小學家長協會偕同國際獅子會300-D1區17個獅子會，經市議員許又仁媒合，昨天捐贈南市112所百人以下中小學，共計1.12萬片防護面罩，提供餐廚人員備餐時能更嚴謹做好衛生安全防護，以及560組快篩試劑，讓未施打疫苗的教職員落實自我檢測。

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