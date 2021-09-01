基隆連20天+0 林右昌：不守防疫規定仍會罰

海科館潮境保護區假日下水遊客大增，潛水志工清除垃圾。（海科館提供）

2021/09/01 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情獲穩定控制，基隆市已連續20天「+0」，假日人潮蜂擁而至，廟口夜市人擠人，市長林右昌表示，疫情趨緩但沒消失，個人須做好安全防疫措施，戴口罩、不可邊走邊吃，必要時仍會開罰，呼籲民眾不要當害群之馬。

疫情緩 廟口夜市湧人潮

林右昌指出，基隆市從第一天出現零確診至今，66天中有56天零確診，其中連續20天零確診，全市疫苗涵蓋率47.1%。至於非洲豬瘟查察樣品檢驗都是陰性，基隆沒有豬瘟疫情，民眾若有來路不明的豬肉，不要丟到廚餘桶內，可送到基隆市動保所統一銷毀。

請繼續往下閱讀...

高中以下學校今天開學，林右昌說，市府防疫工作準備好幾個月，隔板等物資全買齊，每校都有自動量測體溫計、每班有手部消毒機和紫外線消毒燈；公私立學校教職員99%已施打疫苗，僅有61人因身體因素未接種，市府將協助公費快篩。

99%教職員已施打疫苗

針對管制鬆綁後廟口夜市或景點人擠人，林右昌提醒，疫情趨緩但沒有消失，民眾仍要做好個人安全防疫工作，市府在各景點、廟口夜市會加強宣導戴口罩、不可邊走邊吃，必要時將嚴加執法。

海科館珊瑚斷枝 遊客破壞

此外，國立海洋科技博物館潮境保護區28、29日下水遊客大增，潛水館志工下水巡檢時，發現珊瑚有新斷枝，還有潛客在桶形海綿綑綁繩索，造成海洋生物受傷。市府表示，違規行為將蒐證追查，可依違反漁業法開罰3萬到15萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法