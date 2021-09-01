國際地科奧賽 台灣並列世界第一

2021第14屆國際地球科學奧林匹亞競賽。代表 團選手花蓮高中蔡銘哲（左起）、師大附中李恩 齊、康橋高中曾映舫、竹科實中陳郁仁、建國高 中陳則宇。 （教育部提供）

2021/09/01 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣高中生學術傑出享譽國際！教育部昨公布捷報，2021第14屆國際地球科學奧林匹亞競賽中，台灣5名選手陳郁仁、李恩齊、曾映舫、蔡銘哲、陳則宇等，分別拿下4金1銀成績，與澳洲並列國際第一。

教育部表示，國際地科奧賽今年改由國際大會（IESO）舉辦線上賽，共有33國199人競逐。

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今年賽事結果於8月30日揭曉，教育部昨天公布，台灣5人代表共拿下4金1銀佳績，國際排名與澳洲並列第一，4面金牌分別由：新竹科學園區實驗高中陳郁仁、師大附中李恩齊、康橋高中曾映舫及花蓮高中蔡銘哲拿下；建國高中陳則宇獲得銀牌。

金獎選手蔡銘哲從小對古生物具極大興趣，國中起鑽研與挖掘；李恩齊則是誤打誤撞進入科學班後，一次次培訓下產生對大地敬畏與研究憧憬；陳郁仁對自然現象好奇，融入電腦與資訊興趣，發現賽事有資料探勘試題決定參賽；曾映舫小學對數學著迷、喜愛偵探片等，並想要摸透自然運作原則；陳則宇多方涉略，自認地科符合個性與挑戰未知的心。教育部表示，選手金獎可獲20萬元獎金、銀獎10萬元獎金等，並可獲保送大學校院相關科系機會。

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