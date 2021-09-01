為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國際地科奧賽 台灣並列世界第一

    2021第14屆國際地球科學奧林匹亞競賽。代表 團選手花蓮高中蔡銘哲（左起）、師大附中李恩 齊、康橋高中曾映舫、竹科實中陳郁仁、建國高 中陳則宇。 （教育部提供）

    2021第14屆國際地球科學奧林匹亞競賽。代表 團選手花蓮高中蔡銘哲（左起）、師大附中李恩 齊、康橋高中曾映舫、竹科實中陳郁仁、建國高 中陳則宇。 （教育部提供）

    2021/09/01 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣高中生學術傑出享譽國際！教育部昨公布捷報，2021第14屆國際地球科學奧林匹亞競賽中，台灣5名選手陳郁仁、李恩齊、曾映舫、蔡銘哲、陳則宇等，分別拿下4金1銀成績，與澳洲並列國際第一。

    教育部表示，國際地科奧賽今年改由國際大會（IESO）舉辦線上賽，共有33國199人競逐。

    今年賽事結果於8月30日揭曉，教育部昨天公布，台灣5人代表共拿下4金1銀佳績，國際排名與澳洲並列第一，4面金牌分別由：新竹科學園區實驗高中陳郁仁、師大附中李恩齊、康橋高中曾映舫及花蓮高中蔡銘哲拿下；建國高中陳則宇獲得銀牌。

    金獎選手蔡銘哲從小對古生物具極大興趣，國中起鑽研與挖掘；李恩齊則是誤打誤撞進入科學班後，一次次培訓下產生對大地敬畏與研究憧憬；陳郁仁對自然現象好奇，融入電腦與資訊興趣，發現賽事有資料探勘試題決定參賽；曾映舫小學對數學著迷、喜愛偵探片等，並想要摸透自然運作原則；陳則宇多方涉略，自認地科符合個性與挑戰未知的心。教育部表示，選手金獎可獲20萬元獎金、銀獎10萬元獎金等，並可獲保送大學校院相關科系機會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播