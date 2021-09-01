少子化+回流名額多／分發錄取率近98％ 史上新高

指考放榜！明道大學招261人，缺234人。（記者顏宏駿攝）

2021/09/01 05:30

〔記者吳柏軒、顏宏駿／綜合報導〕大學末代指考昨天公布分發榜單，今年錄取率高達九十七．九八％，創十八年來最高，主因是少子女化及回流名額多。但仍有廿校缺額二七三二名，以外語、遊憩等學群缺額嚴重。今年疫情也讓私校招生更嚴峻，校方將調整科系強化就業導向。

大學考試入學分發委員會執行秘書、成功大學教務長王育民表示，今年考試分發總名額三萬六三二七名，其中回流名額一．一萬多名。考生有三萬四五六九人登記志願，錄取三萬三八六九人，錄取率九十七．九八％。主因包含回流名額大增使招生名額變多，但少子女化使考生登記人數創歷史新低。過去僅九十八學年、一○五學年的錄取率超過九十七％。

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20校缺2732人 明道缺額率近9成

缺額方面，王育民指出，今年仍有廿校缺額二七三二名，其中明道大學招二六一名缺二三四名，缺額率八十九．六六％最高。整體缺額分析，仍不脫今年回流名額大增加上少子女化衝擊所致。若細究學群，今年外語學群缺四八九名最多，遊憩運動學群缺額率卅一．○六％最高，建築設計、財金學群等也大缺人，恐與領域替代性高、選擇多有關。

明道大學回應，指考分發並非唯一的入學管道，今年透過個人申請、繁星推甄進入明道的新生有近四百人。此外，從十年前開始，明道大學就對國外招生，彌補國內不足的生源，如今年有一二○名國際生。

文化大學教務長方元沂表示，今年全國缺額較往年提高，除少子女化因素外，疫情衝擊也是原因，如休閒遊憩與觀光類便受疫情衝擊。而傳統類語文科系（中文、英文等）則需加強就業面向，校方今年也面臨缺額壓力，將全面檢討調整。

末代指考錄取率97.98％創歷史新高，但同時仍有2732個缺額。圖為考試時因防疫需求，考生須配合量體溫。(資料照)

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