末代指考放榜／2類組工作取向 電機資工吃香

補教老師藍天予分析，今年末代指考分發放榜，學子選擇科系趨勢曝光，二類組多工作導向大於選校，三類組受名額影響排序，一類組仍選校大於選系。（記者吳柏軒攝）

2021/09/01 05:30

補教分析 越實用分數越高

〔記者吳柏軒／台北報導〕一一○學年大學考試分發放榜昨揭曉，補教界透過門檻排序，分析考生志願趨勢；如二類組科系多偏工作導向，越實用分數越高，電機資工超越土木物理。一類組則維持選校不選系趨勢，但資訊相關科系日漸抬頭。三類組因名額增減影響排序，台大牙醫首度超越陽明醫學即是如此。

補教老師藍天予分析，透過科系考試分發最低錄取門檻，發現二類組學生依舊選系不選校，且偏工作導向，越實用科系越高分。另有地理位置因素，如清交部分科系超越台大，研判鄰近新竹科學園區，電機、資工領域獲青睞，前十志願電資盤據前九，僅台大材料擠進第十名。

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一類組維持選校不選系趨勢

藍天予並提到，清大、陽明交大等校積極衝刺，今年清大動力機械甲組（三七三．七分）首度超過台大機械（三七一．四分）。雖然前者招生三名、後者招生五十一名，招生名額多寡恐影響分數高低，但仍代表至少有三學子將清大放在台大之前。其他尚有清大電資乙組（三九八．一五分）首超台大材料（三九七．一五分），以及交大材料甲組（三八九．五分）首超台大物理（三八四．九五分）及台大化工（三七八．九分）。

三類組 台大牙醫首超陽明醫

台大電資學院院長張耀文指出，他校科系用分組、名額縮減等方式，與台大科系招收幾十人來競爭，如清大電資學士甲組僅收一人，就可達分數超越台大目的，他不認同相關作法。更盼教育部嚴審科系分組標準，依規定若要分組招生，須相關採計科目有區別。

三類組方面，藍天予提到，未來醫學系公費生服務年限將從六年增加至十年，受此新制影響，台大醫公費生從去年第三名大降到今年第八名。而台大牙醫（四三九．九分）則首度超越陽明醫學系（四三九．六五分），研判是陽明醫今年招四十三名較去年卅一名多，而台大牙僅招十五名。

資訊夯 一類組資管類黑馬

一類組方面，樂學網分析，資訊風潮不僅帶動二類組科系上升，連帶一類組也有許多考生選填，使一類資管類科躍升為黑馬、日漸抬頭。藍天予則認為，一類考生仍傾向選校，應是考量求職需名校學歷。

補教分析110年指考 分發榜單科系門檻分數

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