第2類造冊接種官員 藍營4縣市最多

根據指揮中心公布的資訊，目前接種最多的是第一線警消海巡人員，已有8萬人與4萬多人分別打完第一劑與第二劑。（資料照，新北市政府提供）

2021/09/01 05:30

〔記者楊淳卉、林惠琴、王善嬿、劉曉欣／綜合報導〕國民黨人士一再質疑疫苗接種第二類「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」施打情形，指揮官陳時中昨說明，中央與地方官員造冊約三萬人打疫苗，其中二．六萬人已打至少一劑疫苗，中央占六．四％，地方官員達九十三．六％。而據掌握，在該類別中，提報人數前四名皆為國民黨執政縣市，分別為彰化縣八二三八人，雲林縣五四九九人，南投縣四七一○人，嘉義市三八四二人，光這四縣市就占第二類中央及地方官員總數的七成三。

彰、雲、投、嘉市提報占總數73％

藍營連日質疑第二類中央及地方政府官員施打情形，中廣董事長趙少康日前更開砲，指第二類的官員人數從九萬人一路膨脹到廿七萬人，AZ、BNT任君挑選，結果最後讓一般民眾不是沒疫苗打，就是只剩下高端可以打。

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根據指揮中心公布的統計，第二類對象共計造冊二十一．六萬人，已有二十．三萬人至少接種一劑疫苗，以第一線警消海巡人員八萬人最多，其次執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作者三．三萬人，再來是地方第一線防疫人員三．一萬人。

陳時中昨表示，被質疑的政府官員部分，中央官員造冊一七一○人，地方官員造冊二萬八七九四人，中央官員僅佔五％，並強調「這些都是有根據造冊的人員來施打」。

據記者掌握，該類提報人數前段班皆為國民黨執政縣市，分別為彰化縣八二三八人，雲林縣五四九九人，南投縣四七一○人，嘉義市三八四二人。而人口數為嘉義市兩倍的嘉義縣，提報地方官員造冊人數僅為一五○人。藍營的攻擊也形同自打臉。

多個藍營縣市將鄰長列二類施打

此外，台中市率先將一．三萬名鄰長列入第二類中的「地方第一線防疫人員」名單，儘管中央認為不宜列入該族群，但中市府照常施打。多個藍營執政縣市跟進，造成第二類人數大增。彰化縣衛生局長葉彥伯就回應主要是納入近九千位鄰長的關係，但這屬於地方第一線防疫人員，不是官員。嘉義市衛生局代理局長廖育瑋說，第二類造冊對象均依指揮中心指引，且都是在第一線防疫人員，不明白地方官員定義為何。

COVID-19疫苗第二類對象接種情形

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