雲縣增1例境外移入 不具傳染力

2021/08/31 05:30

旅居印尼返台就學 居檢時確診Ct值34.7 外縣市醫院治療中

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣昨天新增1例境外移入確診病例，案16101旅居印尼，未進入雲林境內就驗出染疫，目前已在外縣市安排於醫院治療；目前雲林疫苗施打率已達43.42%，明天國中小即將開學，尚未接種的教職人員目前僅剩2％。

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開學大型集會 仍應線上辦理

衛生局表示，案16101男性19歲，長年居住於印尼，8月27日返台就學，持有3日內PCR檢驗陰性報告，入境時無症狀，搭乘防疫計程車至外縣市集中檢疫所居家檢疫，檢疫期間無不適症狀，29日由集中檢疫所安排採檢，當日採檢結果PCR陽性，目前由外縣市安排在醫院治療，該案例Ct值為34.7，已不具傳染力。

衛生局表示，9月1日國中小就要開學，針對學校辦理大型集會活動，仍應採線上方式辦理為原則，如採實體方式辦理，活動人數上限為室內80人，室外300人。學生午餐以個人套餐，並使用隔板入座或維持社交距離用餐；另雲林縣開放學校戶外操場，其餘校園區域及設施不開放人員使用及進入。

尚未接種教職人員 僅剩2％

衛生局表示，目前學校教職員已有98％完成疫苗第一劑注射，未注射疫苗的教職員如要進入校園，需持3天內PCR陰性證明，每7天需作一次PCR或抗原快篩檢驗；針對教職人員快篩需求，縣府依「110學年高中職以下教職員工開學快篩專案」，於昨、今天在斗六成大分院、虎尾若瑟醫院、雲林基督教醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、麥寮鄉及林內鄉衛生所提供教育處造冊的教職員進行快篩。

衛生局長曾春美表示，第7輪AZ疫苗預約接種至今天中午截止，29歲以上、已完成施打意願登錄者的民眾，請把握時間預約。

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