為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    給弱勢童1個家 雲縣「溫馨家園」揭牌

    雲林溫馨家園提供弱勢家庭學子，能在 舒適環境中成長。（記者黃淑莉攝）

    雲林溫馨家園提供弱勢家庭學子，能在 舒適環境中成長。（記者黃淑莉攝）

    2021/08/31 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣「溫馨家園」 昨天揭牌，縣府教育處長邱孝文指出，溫馨家園服務對象為經濟弱勢或單親、隔代教養等乏人照顧的國小學童，提供住宿、課輔等服務，讓學童感受到「家」的溫暖及愛。

    北辰國小閒置校舍活化

    溫馨家園是北港北辰國小閒置校舍活化再利用，設置有宿舍、課輔教室、廚房、辦公室及衛浴間。北辰國小校長陳明誌表示，宿舍布置比照大學宿舍，上層是床舖、下層是個人書桌、置衣及置物櫃，裡面有冷暖兩用機，男生色調採明亮的藍色、女生則是柔和的粉紅色。

    邱孝文說，溫馨家園布置溫馨、舒適，希望讓學童有回到「家」的感覺，配置有主任管理員、舍監及課輔老師，空間可容納40人，男、女生分别20人。

    雲林縣長張麗善昨天主持揭牌儀式，她說，溫馨家園設置緣由是看到一名經濟弱勢學童寫的求助信，經過村長及善心人士轉傳，義工協助幫忙整修漏水的家，加上聽到許多弱勢學童，因家人忙著工作，家庭功能不彰，孩子放學後、放假在街頭遊蕩，有一餐沒一餐。

    提供住宿、課輔等服務

    經與教育處長邱孝文、社會處長林文志討論後，把閒置教室活化設置溫馨家園，現有3名學童入住。邱孝文說，溫馨家園就是住宿型學校，符合經濟弱勢、單親、隔代教養的國小學童，評估通過入住，可以轉學籍不轉戶籍就讀北辰國小。

    邱孝文表示，學童入住溫馨家園全部免費，由縣府編列經費及社會善心企業、人士慷慨解囊支持，相關入住、捐助可洽詢北辰國小輔導處，05-7832153轉17。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播