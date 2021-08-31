給弱勢童1個家 雲縣「溫馨家園」揭牌

雲林溫馨家園提供弱勢家庭學子，能在 舒適環境中成長。（記者黃淑莉攝）

2021/08/31 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣「溫馨家園」 昨天揭牌，縣府教育處長邱孝文指出，溫馨家園服務對象為經濟弱勢或單親、隔代教養等乏人照顧的國小學童，提供住宿、課輔等服務，讓學童感受到「家」的溫暖及愛。

北辰國小閒置校舍活化

溫馨家園是北港北辰國小閒置校舍活化再利用，設置有宿舍、課輔教室、廚房、辦公室及衛浴間。北辰國小校長陳明誌表示，宿舍布置比照大學宿舍，上層是床舖、下層是個人書桌、置衣及置物櫃，裡面有冷暖兩用機，男生色調採明亮的藍色、女生則是柔和的粉紅色。

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邱孝文說，溫馨家園布置溫馨、舒適，希望讓學童有回到「家」的感覺，配置有主任管理員、舍監及課輔老師，空間可容納40人，男、女生分别20人。

雲林縣長張麗善昨天主持揭牌儀式，她說，溫馨家園設置緣由是看到一名經濟弱勢學童寫的求助信，經過村長及善心人士轉傳，義工協助幫忙整修漏水的家，加上聽到許多弱勢學童，因家人忙著工作，家庭功能不彰，孩子放學後、放假在街頭遊蕩，有一餐沒一餐。

提供住宿、課輔等服務

經與教育處長邱孝文、社會處長林文志討論後，把閒置教室活化設置溫馨家園，現有3名學童入住。邱孝文說，溫馨家園就是住宿型學校，符合經濟弱勢、單親、隔代教養的國小學童，評估通過入住，可以轉學籍不轉戶籍就讀北辰國小。

邱孝文表示，學童入住溫馨家園全部免費，由縣府編列經費及社會善心企業、人士慷慨解囊支持，相關入住、捐助可洽詢北辰國小輔導處，05-7832153轉17。

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