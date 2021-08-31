防非洲豬瘟入侵 外縣市廚餘禁入高雄

高雄廚餘昨起由南區資源回收廠處理。（記者陳文嬋攝）

2021/08/31 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕防範非洲豬瘟疫情，全國昨起暫停廚餘養豬至9月底，高市宣布禁止外縣市廚餘進入，並規劃南區資源回收廠供業者免費處理廚餘，以防堵病毒。

全市廚餘送回收廠處理

高雄每天產生110噸廚餘，其中垃圾車收集家戶廚餘量約40噸，還有餐廳業者產生廚餘、清除業者收運廚餘送至屏東養豬場，環保局昨通知業者配合政策，改送南區資源回收廠處理，每天清晨6時至深夜24時，提供免費處理廚餘。

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環局：免費處理廚餘

環保局表示，以不改變產源端廚餘清運方式，維持原廚餘收集清運機制，由原清運者載運廚餘送至南區資源回收廠集中處理，業者並於離場前，以現場設備清洗消毒。

環保局指出，若廚餘產源在外縣市，應載運至所屬縣市處理，高市禁止外縣市廚餘入境，但若高市廚餘產源無人收運時，將媒合提供業者協助。

環保局強調，廚餘回收後，先以高速廚餘脫水機瀝除水分，部分廚餘以堆肥及高速發酵設備試車的資源化方式優先處理，剩餘廚餘進入焚化廠以高溫熱處理。

環保局指出，市府堅持資源回收政策，請民眾做好垃圾分類，熟廚餘請丟垃圾車廚餘桶回收，但生廚餘如豬肉、來路不明肉類，請民眾當成一般垃圾丟棄，由垃圾車載運到焚化廠焚化。

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