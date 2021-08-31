開學防疫 306校完成清消 用餐隔板備妥

大竹國小為了分流，不同年級生有各自的防疫通道，提供酒精消毒、體溫量測。（記者魏瑾筠攝）

2021/08/31 05:30

準備口罩、酒精及漂白水 國、高中職生由學校造冊打BNT疫苗

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕全市306所公、私立高中職（含）以下的各級學校明天開學，為迎接學子暌違3個半月後重返校園，各校的防疫物資、準備工作均已到位，昨天也全數完成清潔消毒工作。對於許多家長關心就讀高中的孩子已滿18歲，若要接種BNT只能上網登記，市長鄭文燦對此表示，高中職學校的學生若已滿18歲，一律由學校造冊施打疫苗。

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12到17歲 須填接種意願同意書

BNT疫苗即將空運來台，並優先提供12至17歲學生在校園內接種，但有家長反映，孩子若滿18歲，需上網預約才能接種；鄭文燦說，12歲至17歲的國、高中生原則上採到校接種疫苗，事前須由家長與學生填寫疫苗接種意願同意書，若高中職學生已滿18歲，則一律由學校造冊登記接種。

至於也有國小6年級生已滿12歲，但目前並無進入國小接種的計畫，市府教育局體育保健科表示，由於小6滿12歲的學生是少數，後續會配合中央及市府衛生局政策指示，可能安排入校施打，也可能透過各校個別通知家長帶孩子到醫療院所施打。

每班備耳溫槍 入班時量測體溫

面對大批學子進入校園，鄭文燦昨天先前往桃園區青溪國小視察學生上游泳課、音樂課等情形，再到蘆竹區大竹國小視察學校廚房、學生用餐防疫整備工作，確認各項防疫、物資整備情形。鄭文燦說，各校都已備妥口罩、酒精及漂白水等防疫物資，針對不同學校、年級採用的用餐隔板，也已準備齊全。

鄭文燦表示，開學後的防疫措施，包括家庭聯絡簿會記錄家庭成員健康、量測體溫狀況，每班也都備有耳溫槍，提供學生入班時量測體溫，且師生必須全程戴口罩。

此外，經3次教育人員專案接種疫苗，正式老師接種率已達99.6%，少數因懷孕或個人身體因素未接種者，於開學後必須進行快篩，市府已準備1萬6000個快篩試劑發給各校。另，因應智慧學習，市府也提供2萬1800台平板電腦讓學生借用。

而在漫長的暑假中，各校均把握時間整備資源，包括班班有冷氣及智慧教室、操場、廚房或廁所等更新案也陸續完成；鄭文燦強調，要讓學生、老師都能夠安心回到校園，也讓家長放心。

市長鄭文燦昨天下午前往蘆竹區大竹國小視察，坐在課椅上體驗當小學一年級的新鮮人，相當開心得雙手比YA。（記者魏瑾筠攝）

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