竹市公幼、非營利幼兒園 大增450名額

新竹市長林智堅穿上小學制服化身「孩子王」，與國小生一起玩跳繩。（市府提供）

2021/08/31 05:30

新釋出百餘名額 即起報名 可跨學區、跨縣市、跨國籍入園

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕給孩子的禮物！竹市公幼、非營利幼兒園這學期大增450名額！新竹市長林智堅宣布，新竹市公立及非營利幼兒園再釋出名額，目前有1百多個名額將開放給年滿3足歲至5歲幼兒，即日起開放報名，可跨學區、跨縣市、跨國籍入園，歡迎家長報名（https：//reurl.cc/Q90e6p）。林智堅說，為減輕家長負擔，竹市逐步增加優良平價的公共化教保資源，預計至112學年共可增加1712個名額。

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至112學年 增1712招生名額

另外，明天就要開學，為迎接35所公私立小學共5928名「小一新鮮人」，新竹市政府準備「活力跳繩」作為開學見面禮。林智堅也穿上小學制服，化身「孩子王」，與國小生一起玩跳繩。他也透露自己小時候因為個頭小，老師特別要他加入跳繩隊，才跳出現在的身高，鼓勵小朋友「想長高就多跳繩」。

近6千小一新生 獲贈跳繩

林智堅表示，未來將再完成3座幼兒園，包含華德福非營利幼兒園、市立新竹幼兒園及新竹國小附幼，加上各校閒置空間增班，預計112學年將可增加1712個招生名額，提供更多幼生就讀機會。

新竹市教育處表示，此次釋出招生名額的公立幼兒園為新竹幼兒園、北門附幼、東門附幼、南隘附幼、竹蓮附幼、內湖附幼及港南附幼；非營利幼兒園則是福林及建華，各園所缺額及登記方式請於學前教育網查詢，若登記人數超過應收名額時，採抽籤方式決定。

教育處代理處長沈靜濤表示，今年8月新竹市公立幼兒園及非營利幼兒園大增450個招生名額，包含北門國小附設幼兒園增設2班、東門國小附設幼兒園增設2班、關東國小附設幼兒園增設1班、高峰非營利幼兒園增設2班、關埔非營利幼兒園新設4班，華德福非營利幼兒園新設4班。

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