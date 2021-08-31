為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    （新北）明起公車班次加密 校旁恢復行人保護號誌

    2021/08/31 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕9月1日起，新北市多項交通措施上路，因應學校開學，校園周邊恢復行人保護號誌時相、公車班次加密、八里台北港重劃區禁行大貨車、台65線土城二入口往國道3號「限行北上」等，提醒用路人注意。

    八里台北港重劃區 禁行大貨車

    市府交通局交通管制工程科科長陳建成指出，受疫情影響，6月8日至8月27日取消學校周邊的行人專用通行燈號，配合開學自9月1日恢復運作，公車也將加密班次；交通局交通安全科科長林昭賢表示，八里台北港重劃區從9月1日起，禁行15噸以上大貨車，管制範圍為八里區中山路二段、八里大道、臨港大道及商港路所圍區域。

    台65土城二入口往國3 限行北上

    為減少台65線往土城交流道的車流量，9月1日起，台65線土城二入口至國道3號採取「限行北上」措施，從土城區大安路、員安路口進入台65線的車輛，只能進入國3北上車道，原本要從土城二入口往國3南下的車輛，請改道橋下行駛中央路、大安路口的土城交流道進入國3。

    鄰近台鐵五堵車站的汐止區大同路三段貨櫃橋下停車場，9月1日起收費營運，有22個小型車停車位及74個機車停車位，收費時段為週一至週五的上午7點至晚上8點，汽車每小時20元，機車免費。

    三重區光榮國小地下停車場將於9月1日凌晨0點起，開放免費試停1個月，10月起正式營運，汽車臨停每小時30元，月票4000元；機車臨停每次20元，月票300元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播