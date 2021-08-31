（新北）明起公車班次加密 校旁恢復行人保護號誌

2021/08/31 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕9月1日起，新北市多項交通措施上路，因應學校開學，校園周邊恢復行人保護號誌時相、公車班次加密、八里台北港重劃區禁行大貨車、台65線土城二入口往國道3號「限行北上」等，提醒用路人注意。

八里台北港重劃區 禁行大貨車

市府交通局交通管制工程科科長陳建成指出，受疫情影響，6月8日至8月27日取消學校周邊的行人專用通行燈號，配合開學自9月1日恢復運作，公車也將加密班次；交通局交通安全科科長林昭賢表示，八里台北港重劃區從9月1日起，禁行15噸以上大貨車，管制範圍為八里區中山路二段、八里大道、臨港大道及商港路所圍區域。

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台65土城二入口往國3 限行北上

為減少台65線往土城交流道的車流量，9月1日起，台65線土城二入口至國道3號採取「限行北上」措施，從土城區大安路、員安路口進入台65線的車輛，只能進入國3北上車道，原本要從土城二入口往國3南下的車輛，請改道橋下行駛中央路、大安路口的土城交流道進入國3。

鄰近台鐵五堵車站的汐止區大同路三段貨櫃橋下停車場，9月1日起收費營運，有22個小型車停車位及74個機車停車位，收費時段為週一至週五的上午7點至晚上8點，汽車每小時20元，機車免費。

三重區光榮國小地下停車場將於9月1日凌晨0點起，開放免費試停1個月，10月起正式營運，汽車臨停每小時30元，月票4000元；機車臨停每次20元，月票300元。

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