8旬柚農無力採收 善心人帶客採果

冬山鄉80歲老農何清和的文旦柚園已結實纍纍。（記者江志雄攝）

2021/08/31 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉80歲老農何清和，不捨相伴50多年文旦柚果園荒廢，拖著年邁身軀辛苦照料，目前柚樹結實纍纍卻無力採收，善心人士義務帶客採果及時送暖，讓他重拾笑容，入園採果1台斤15元，僅需市價一半，明天起開放採果。

何清和在冬山鄉中山村栽種100多棵文旦柚老欉果樹，樹齡超過半世紀；他說，兒子在台北工作，他獨自照顧柚園，「把柚樹當成兒女般呵護」，有深厚感情，儘管多年前中風後行動不便，仍捨不得棄之不顧。

請繼續往下閱讀...

何清和柚園長滿果實，但他年事已高，不堪負荷採收及銷售工作，善心人士獲知後主動伸援，其中王先生以志工角色，帶領大家入園摘果。

何清和說，遊客入園採收，他可省去僱工採果費用，回饋給採果客人，冬山文旦柚每台斤售價約30元，入園採果1台斤15元，由王先生代為受理預約，電話：0921-958228。

冬山鄉是全國文旦柚10大產地之一，栽種面積130公頃，占宜蘭縣60％，上等貨挑選撇步，包括表皮光滑、果形勻稱且按壓有彈性、單顆重量400到600公克為宜，買回去置於陰涼處，「辭水」一週後再食用，風味更佳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法